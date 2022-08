Comment être du côté des gagnants du rallye de 20% du prix Dogecoin ? | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin est sur une tendance baissière depuis plus d’une semaine et pourrait continuer encore.

Les teneurs de marché sont susceptibles de manipuler DOGE pour collecter des liquidités inférieures à 0,065 $ avant de déclencher une ascension de 20 %.

Un retournement du plancher de support de 0,065 $ invalidera le rallye de reprise.

Le prix du Dogecoin ne montre aucun signe de tendance haussière car il s’est consolidé après un récent crash. Cette décision est susceptible de creuser un peu plus profondément avant que les acheteurs ne sortent du bois et déclenchent potentiellement une autre avancée.

Le prix Dogecoin fixe un piège à traders

Le prix du Dogecoin a clairement annulé les gains enregistrés entre le 3 et le 16 août et oscille actuellement autour de 0,069 $. Au total, DOGE s’est écrasé de 25% et semble prêt pour une poursuite de cette tendance.

La tendance à la baisse est nécessaire pour que les teneurs de marché puissent punir les investisseurs qui ont acheté DOGE à 0,065 $ après avoir créé un double fond. Un balayage de la liquidité restant en dessous du niveau susmentionné sera le déclencheur qui propulsera le prix du Dogecoin à la hausse. Idéalement, une hausse de 20 % à 0,078 $ est une chose à laquelle les investisseurs peuvent s’attendre. Cependant, le balayage du niveau de 0,065 $ devrait être suivi d’une reprise rapide au-dessus pour confirmer la présence de traders.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix Dogecoin produit un chandelier quotidien proche de 0,065 $ et bascule dans un niveau de résistance, cela dénotera un échec de récupération et invalidera également la thèse haussière. Dans un tel cas, DOGE pourrait revoir le plancher de support de 0,057 $ et collecter la liquidité restant en dessous de ce niveau avant de relancer la tendance haussière. Contrairement à 0,065 $, ce niveau est relativement stable et est susceptible d’absorber la pression de vente entrante et de permettre un renversement.