Vitalik : Les gens « sous-estiment » toujours la supériorité des paiements cryptomonnaies | Cryptomonnaie

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, suggère que la supériorité de la crypto-monnaie pour les paiements est souvent « sous-estimée » par rapport au fiat, soulignant la commodité des paiements internationaux et des paiements aux organisations caritatives comme exemples clés.

Buterin a fait ces commentaires dans un fil Twitter le 24 août, expliquant que ce n’est pas seulement la résistance à la censure, mais aussi la commodité qui rend les crypto-monnaies « supérieures » en matière de commerce international, de charité et même de paiements à l’intérieur des pays.

L’adoption de la crypto-monnaie dans les paiements a augmenté à l’échelle mondiale. Un rapport de la plate-forme de données PYMNTS intitulé « Paying With Cryptocurrency » en juillet a révélé que parmi les entreprises interrogées dont le revenu annuel dépasse 1 milliard de dollars, 85% ont déclaré qu’elles adoptaient les paiements cryptomonnaies pour trouver et gagner de nouveaux clients.

La disponibilité des cartes de débit cryptées a également augmenté rapidement, Binance s’étant récemment associée à Mastercard pour annoncer une carte prépayée pour les Argentins. Beaucoup de ces cartes, telles que celles de Wirex, récompensent même les utilisateurs avec une remise en argent cryptomonnaie pour avoir payé via la carte et facilitent les dépenses de plusieurs principales crypto-monnaies, devises fiduciaires, ainsi que le retrait d’espèces aux distributeurs automatiques de billets.

Comme l’a souligné Vitalik, les crypto-monnaies sont également particulièrement utiles lors des transferts d’argent à l’international et pour les dons caritatifs. Traditionnellement, lorsqu’ils sont effectués en monnaie fiduciaire, les paiements internationaux peuvent prendre beaucoup de temps à traiter et entraîner des frais importants. La guerre en Ukraine est un excellent exemple de son utilité à cet égard, le vice-Premier ministre Mykhailo Fedorov ayant tweeté le 18 août que 54 millions de dollars avaient été collectés par le seul groupe militant et à but non lucratif Aid For Ukraine.

Cependant, tout le monde n’a pas été aussi optimiste quant à l’utilisation de la crypto comme moyen de paiement, avec des objections courantes telles que la volatilité des prix, la facilité d’utilisation et le risque réglementaire, ainsi que des frais de transaction élevés et de longs délais de traitement pour certaines crypto-monnaies, telles que Bitcoin et Ethereum.

Bien que cela puisse varier, la blockchain Bitcoin gère environ cinq transactions par seconde (TPS) et des frais moyens de 0,819 $ au 24 août, tandis qu’Ethereum gère actuellement environ 29,3 TPS avec des frais moyens de 1,57 $. Visa, quant à elle, prétend pouvoir traiter 24 000 transactions par seconde et facture entre 1,4 et 2,5 % par transaction.

Le développement du réseau Lightning, une solution de couche 2 construite au-dessus de la blockchain de Bitcoin, pourrait être une solution pour le TPS en retard de Bitcoin, tandis qu’Ethereum s’est tourné vers la technologie de déploiement de couche 2, telle que les déploiements ZK pour réduire considérablement frais et délais de traitement.

Les stablecoins, des crypto-monnaies conçues pour être rattachées à un autre actif (comme le dollar américain), sont également devenues un moyen d’échange populaire, en particulier dans les économies émergentes.