La plate-forme de développement de crypto Thirdweb obtient le support de Katie Haun à une valorisation de 160 millions de dollars | Cryptomonnaie

Parmi les autres investisseurs de la série A de 24 millions de dollars, citons Coinbase Ventures et Shopify.

Thirdweb, une plate-forme pour les développeurs d’applications Web3, a levé 24 millions de dollars lors d’un tour de série A pour une valorisation de 160 millions de dollars. Le financement a été dirigé par Haun Ventures, la société d’investissement lancée plus tôt cette année par l’ancienne partenaire d’Andreessen Horowitz (a16z), Katie Haun.

Thirdweb propose des contrats intelligents pré-construits et audités qui servent de guide de démarrage rapide pour les développeurs qui souhaitent créer et déployer en toute sécurité des applications sur des blockchains, puis gérer les analyses associées. Les utilisations potentielles incluent les jeux de blockchain et les baisses de jetons non fongibles (NFT).

Katie Haun est une ancienne procureure fédérale qui a quitté a16z en décembre pour créer sa propre entreprise. Haun Ventures est devenu un investisseur crypto de premier plan dès le départ, levant 1,5 milliard de dollars pour deux nouveaux fonds de capital-risque en mars. Deux mois plus tard, son ancienne société a16z a battu des records de l’industrie avec 4,5 milliards de dollars engagés dans son quatrième fonds crypto malgré le marché baissier mondial.

« De notre point de vue, nous n’avons pas vraiment vu beaucoup d’effet sur nos clients ou les développeurs qui construisent ces projets », a déclaré Furqan Rydhan, co-fondateur et PDG de thirdweb, dans une interview avec CoinDesk, faisant référence aux eaux agitées de la crypto de la fin. . « C’est vraiment excitant, que ce soit un marché baissier en termes de prix ou non, que nous ayons continué à voir une forte croissance et que nous ayons pu le montrer dans le cadre de l’augmentation de ce cycle. »

Outils de développement Web3

Thirdweb a été fondé en 2021 par Rydhan et Steven Bartlett. Rydhan a été le directeur de la technologie fondateur de la plate-forme de marketing d’applications AppLovin et investit et aide actuellement à développer des startups Web3 via Founders, Inc. Bartlett a fondé l’agence de marketing des médias sociaux Social Chain et est panéliste / investisseur dans l’émission de télé-réalité britannique « Dragon’s Den » ( similaire à « Shark Tank » de CNBC).

« Nous nous concentrons sur un kit de développement logiciel pour les développeurs qui souhaitent créer des applications Web3 pour des projets tels que des projets NFT et des marchés », a déclaré Rydhan. « Nous comblons cet écart entre l’infrastructure, qui est comme les chaînes de blocs et les fournisseurs de nœuds, et les applications réelles. »

Les outils Thirdweb ont été utilisés par des marques mondiales telles que Buy Now, Pay Later Platform Afterpay et New York Fashion Week, et la startup a un partenariat avec le marché NFT de Coinbase. Au cours des neuf derniers mois, plus de 55 000 développeurs ont utilisé des outils thirdweb pour créer des applications, selon la société.

En décembre dernier, thirdweb a levé 5 millions de dollars lors d’un cycle de financement de démarrage qui comprenait les entrepreneurs renommés Gary Vaynerchuck et Mark Cuban parmi les bailleurs de fonds.

Parmi les autres investisseurs de cette dernière levée de fonds figuraient la branche de capital-risque de l’échange de crypto-monnaie Coinbase (COIN), le géant du commerce électronique Shopify, le développeur de crypto Protocol Labs, le système de mise à l’échelle de la blockchain Polygon, Shrug VC et Joseph Lacob, un partenaire de la célèbre société de capital-risque Kleiner Perkins. .

Thirdweb utilisera le nouveau capital pour le développement de produits et pour l’embauche dans les équipes commerciales, commerciales et marketing, a déclaré Rydhan. La technologie prend actuellement en charge plusieurs chaînes de blocs compatibles Ethereum Virtual Machine, et le financement alimentera la prise en charge de chaînes de blocs supplémentaires dans un proche avenir.