Si Merge est un événement de vente d’actualités, attendez-vous à ce que le prix d’Ethereum atteigne 1 300 $ | Cryptomonnaie

L’évolution du prix d’Ethereum sur une période de douze heures indique un biais baissier.

Les inventeurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH déclenche une vente massive à 1 280 $ ou moins.

Un chandelier de douze heures clôturant au-dessus de 1 957 $ créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière.

Le prix d’Ethereum a connu une tendance à la hausse massive en raison de la prochaine mise à jour logicielle de la blockchain sous-jacente appelée « Merge ». Cette mise à niveau lui permettra de passer de la preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (PoS).

Le premier est énergivore et n’est donc pas respectueux de l’environnement, mais le second n’utilise pas de dispositifs miniers et réduit donc son empreinte carbone de multiples fois.

La fusion est-elle haussière ?

Maintenant que nous avons une compréhension de base de ce qu’est une fusion, examinons de plus près comment elle affecte la blockchain et ses utilisateurs. La population en général pense que la fusion augmentera la vitesse des transactions, réduira les frais d’essence et triplera les revenus via le jalonnement, etc.

Cette attente, associée au récit de la triple réduction de moitié, a fait monter en flèche le prix d’Ethereum malgré le fait qu’il se trouve dans un marché baissier perceptible. L’ETH, en particulier, a plus que doublé puisqu’il a augmenté de 130 % entre le 18 juin et le 14 août.

Cependant, la Fondation Ethereum a publié un blog, traitant de ces idées fausses et indiquant clairement –

La fusion ne réduira PAS les frais d’essence

Les gains de mise ne tripleront PAS mais 50% est possible

La vitesse des transactions restera généralement la même

Quoi qu’il en soit, les spéculateurs ont réussi à déclencher un rallye sauvage pour le prix Ethereum. Examinons les aspects techniques et si ces gains sont durables dans un marché baissier.

Le prix Ethereum tente de se redresser

Le prix d’Ethereum est sur une tendance à la baisse depuis novembre 2021 et a chuté de 81 %, le faisant passer de 4 868 $ à 880 $ en seulement 220 jours. Après avoir atteint un creux le 18 juin à 880 $, l’ETH a rebondi de 130 % en moins de deux mois pour atteindre un sommet à 2 031 $.

Après cette tendance haussière impressionnante, le prix d’Ethereum semble avoir pris un énorme coup, indiquant le début d’une deuxième étape.

Graphique ETH/USD sur 3 jours

Sur le graphique de 12 heures, le prix d’Ethereum révèle un changement de narration de haussier à baissier alors qu’il a chuté de 25 % entre le 14 août et le 20 août. Ce mouvement a créé un plus bas à 1 524 $ par rapport au plus bas du 10 août à 1 656 $.

Cette évolution montre que les baissiers sont actuellement sous contrôle et que le rebond de la reprise en cours n’est qu’une tentative haussière ratée. L’étape logique consiste à se préparer à la tendance baissière entrante et à identifier une entrée parfaite pour ouvrir des positions courtes.

L’écart de juste valeur (FVG), alias l’inefficacité des prix, s’étendant de 1 726 $ à 1 823 $, est la zone d’entrée idéale, mais un examen attentif révèle que 1 730 $ est un niveau de résistance élevé. Cette confluence fait de 1 730 $ un endroit idéal pour commencer à accumuler des positions courtes.

Après une légère hausse à 1 730 $, les acteurs du marché peuvent s’attendre à une baisse directe des autres déséquilibres, c’est-à-dire des FVG à 1 471 $, 1 125 $ et des creux égaux à 996 $. Cependant, en raison de la présence d’un niveau de support stable à 1 280 $, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix d’Ethereum arrête sa tendance à la baisse ici, ce qui en fait un endroit idéal pour couvrir les positions courtes.

Graphique ETH/USDT sur 12 heures

Multiplier les récompenses avec un risque plus élevé

Cependant, un jeu plus risqué consiste à ne couvrir que 50% des shorts et à garder le reste pour voir si l’ETH peut produire un plus bas par rapport au plus bas du 18 juin à 880 $. En cas de succès, ce développement indiquera qu’une correction plus prononcée attend le jeton de contrat intelligent.

Dans un tel cas, les acteurs du marché peuvent commencer à réaccumuler des positions courtes autour du niveau psychologique de 1 000 $, avec l’attente d’un crash potentiel à 600 $.

D’un point de vue macro, le prix d’Ethereum a créé un écart de volume, allant de 960 $ à 383 $. Le profil de volume montre également que 755 $ et 591 $ pourraient aider à absorber la pression de vente et potentiellement permettre une formation de base macro ici.

Par conséquent, les positions courtes réaccumulées à environ 1 200 $ à 1 000 $ peuvent être couvertes à 600 $ pour un gros profit.

Graphique ETH/USD sur 3 jours

Bien que la thèse ci-dessus ait un sens d’un point de vue logique, la fusion est un événement important d’un point de vue historique, et ce passage de PoW à PoS indique un changement inhérent à la blockchain Ethereum comme jamais auparavant.

Par conséquent, malgré les données soutenant une vente, le battage médiatique pourrait plutôt déclencher une montée en puissance. Si ce mouvement produit un plus haut au-dessus du plus haut du swing du 18 août à 1 881 $, cela indiquera la première faille dans l’armure des traders.

Cependant, un chandelier de 12 heures clôturé au-dessus de 1 957 $ créera un plus haut plus élevé et invalidera la thèse baissière du prix Ethereum.

Noter

Alors que les perspectives macro ou à long terme sont baissières, la vidéo ci-dessous explique comment capitaliser sur le rallye de reprise qui se déroule sur un laps de temps beaucoup plus court.