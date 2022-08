C’est parti ! La Fondation Uniswap devient réalité après 86 millions de votes favorables | Cryptomonnaie

La fondation vise à rationaliser le programme de subventions d’Uniswap et à « redynamiser la gouvernance ».

Le plan de 74 millions de dollars de deux anciens dirigeants d’Uniswap Lab pour une nouvelle fondation Uniswap vient de devenir réalité après que leur proposition a reçu plus de 99% des votes des détenteurs de jetons UNI.

Selon la proposition initiale, la fondation vise à rationaliser le programme de subventions d’Uniswap (UPG) et à réduire les frictions dans le système de gouvernance du protocole.

L’ancien dirigeant d’Uniswap Labs, Devin Walsh, actuellement directeur exécutif d’UF, a partagé les résultats dans un tweet le 24 août, notant que la proposition de créer la fondation « a passé son vote final! »

Hier soir, notre proposition de créer la Fondation Uniswap a passé son vote final ! https://t.co/B2VOAeg5is – Devin Walsh (@devinawalsh) 24 août 2022

Selon le site Web d’Uniswap, la fondation a recueilli plus de 86 millions, soit 99 % du total des votes en faveur de la proposition, avec seulement 770 votes contre. Les votes favorables interviennent malgré la proposition initiale qui a suscité des réactions mitigées de la part de la communauté lors de sa première annonce le 5 août.

La période de vote a commencé le 17 août et a été interrompue à 14 h 19 GMT +10 le 24 août. Les votes ont été effectués sur l’application Uniswap, les électeurs devant détenir le jeton UNI pour voter. Pour que le vote passe, il fallait un seuil de 40 millions de voix en faveur de l’UF.

Walsh a déclaré que l’UF a déjà « abordé le terrain » sur ses principales priorités, notamment en interrogeant des « candidats talentueux et alignés sur les valeurs » pour rejoindre l’équipe, en développant l’UPG et en « redynamisant la gouvernance ».

Selon le tableau d’affichage de la Fondation Uniswap, les employés qu’ils cherchent à embaucher comprennent le responsable de la communauté, le responsable des partenariats, le responsable de la gouvernance, l’analyste et les responsables des subventions, les responsables des communications et des finances, et les responsables des relations avec les développeurs et du protocole.

Décentralisé ou pas ?

Mais malgré les votes largement exprimés en faveur de l’UF, certains sur Twitter se sont interrogés sur le contrôle réel de la communauté sur les décisions d’Uniswap.

L’ambassadeur de la communauté Chainlink « ChainLinkGod », qui compte 150 200 abonnés sur Twitter, a déclaré que l’organisation autonome décentralisée (DAO) d’Uniswap devrait « déterminer comment les fonds collectés sont utilisés » plutôt qu’une fondation centralisée.

Quel est l’intérêt d’Uniswap DAO si les laboratoires Uniswap peuvent construire/faire ce qu’ils veulent ? Le Trésor n’est pas ce qui fait de quelque chose un DAO Et comment la fondation retient-elle le capital ? Les fonds de l’ICO ont été collectés avec pour mandat de soutenir le développement de protocoles, et non d’être un filet d’assurance — MercenaryLP (@MercenaryLP) 20 août 2022

Un autre membre de la communauté a suggéré que le résultat du vote était « whale run », les 20 premières adresses votant avec 81,57 millions, soit 99,7% des jetons utilisés pour voter dans la proposition.

Uniswap a l’habitude d’adopter des propositions assez unanimes. Aujourd’hui, la communauté a voté pour accepter une dépense de 74 millions de dollars américains pour créer la Fondation Uniswap (UF). Mais… 74 millions de dollars américains, c’est beaucoup d’argent… et est-ce vraiment la communauté qui a voté pour cela ?https://t.co/BeavvElVK3 – Ishita Srivastava (@ishita7077) 24 août 2022

Walsh, avec l’actuel chef des opérations Ken Ng, prévoit de constituer une équipe de 12 personnes et a demandé 74 millions de dollars au trésor de l’organisation autonome décentralisée (DAO) d’Uniswap, qui détient actuellement plus de 3 milliards de dollars de jetons UNI.

Sur les 74 millions de dollars, l’UF prévoit de distribuer 60 millions de dollars au programme de subventions Uniswap (UGP) et les 14 millions de dollars restants pour couvrir le budget de fonctionnement.

Uniswap est la plus grande bourse décentralisée (DEX) au monde en termes de volume de transactions. Depuis la création d’Uniswap en novembre 2018, le protocole a pris en charge plus de 1 billion de dollars en volume cumulé, son volume quotidien étant souvent en concurrence avec celui de l’échange centralisé Coinbase.