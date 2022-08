Crypto Exchange coinbase introduit un jeton de jalonnement liquide avant la fusion d’Ethereum | Cryptomonnaie

Le Coinbase Wrapped Staked ETH (cbETH) aura plusieurs utilisations, notamment la vente et le transfert d’ETH jalonnés ainsi que son utilisation comme garantie dans les protocoles DeFi.

Coinbase (COIN) introduira son propre jeton de jalonnement liquide appelé Coinbase Wrapped Staked ETH (cbETH), avant la fusion de la blockchain Ethereum en septembre, a annoncé l’échange de crypto dans un tweet mercredi.

Le jeton sera basé sur Ethereum et après la fusion, pourra être utilisé pour jalonner de l’éther (ETH), le jeton natif du réseau, via Coinbase, selon le tweet. Le jalonnement liquide permet aux investisseurs de générer un rendement supplémentaire en plus des récompenses standard pour le jalonnement ou le verrouillage de pièces dans un réseau.

Coinbase ajoutera la prise en charge de Coinbase Wrapped Staked ETH (cbETH) sur le réseau Ethereum (jeton ERC-20). N’envoyez pas cet actif sur d’autres réseaux ou vos fonds seront perdus. Qu’est-ce que cbETH? Plongeons dedans pic.twitter.com/n3Dp4OA6HO – Actifs Coinbase (@CoinbaseAssets) 24 août 2022

Dans le jalonnement liquide, les actifs jalonnés verrouillés sont « emballés » dans des jetons transférables qui représentent la propriété des actifs jalonnés sous-jacents et toutes les récompenses gagnées, a déclaré Coinbase dans un livre blanc. Les jetons résultants sont entièrement transférables et peuvent être déballés pour réclamer les actifs jalonnés sous-jacents.

Outre ce jeton liquide, d’autres services sont censés fournir des services similaires. Le 19 juillet, Lido Finance a annoncé qu’elle proposerait bientôt de l’éther jalonné sur les réseaux Layer2, qui traitent les transactions plus rapidement et à moindre coût que le réseau principal Ethereum.

La mise à niveau de Merge ou Ethereum du mécanisme de consensus de preuve de travail à la preuve de participation devrait être finalisée à un moment donné entre le 10 et le 20 septembre. Le Switch réduira considérablement la consommation d’énergie du réseau.

Coinbase espère stimuler l’adoption massive du jeton, qui aura plusieurs utilisations, après la fusion. « Notre espoir est que la cbETH parviendra à une adoption robuste pour le commerce, le transfert et l’utilisation dans DeFi [decentralized finance] applications », selon le livre blanc. « Avec cbETH, Coinbase vise à contribuer à l’écosystème cryptomonnaie plus large en créant des jetons enveloppés à haute utilité et des contrats intelligents en open source », ajoute le livre blanc.

Séparément, les investisseurs cbETH pourront sortir de leur ETH jalonné contre de l’argent et transférer leur ETH jalonné vers un autre portefeuille non dépositaire, selon le livre blanc.

La négociation du jeton liquide commencera le 25 août, si toutes les conditions de liquidité sont remplies, a déclaré Coinbase dans un fil de tweet. Une fois qu’un approvisionnement suffisant de cet actif sera établi, la négociation de la paire de négociation cbETH-USD commencera par phases, a ajouté le fil.