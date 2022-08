Prédiction des prix de Cardano : 224 millions de jetons dormants sont en circulation, signalant un dépotoir de baleines | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano s’enroule de manière triangulaire sur le graphique de 3 jours.,

L’indicateur de circulation dormante sur 3 ans de Santiment montre un afflux massif de pièces en circulation, signalant une vente imminente.

L’invalidation de la thèse baissière est une bougie de clôture au-dessus de 0,595 $.

Le prix de Cardano semble se préparer à une nouvelle baisse. Des niveaux clés ont été identifiés pour les baissiers qui cherchent à entrer sur le marché.

Le prix de Cardano montre un contrôle baissier

Le prix de Cardano a été confronté à une domination baissière brutale tout au long de l’été. Le tueur autoproclamé d’Ethereum est sous-performant depuis plusieurs semaines. Alors que d’autres crypto-monnaies de jetons de contrat intelligents comme Ethereum et Binance coin ont enregistré des rendements bien supérieurs à 50% cet été, le prix ADA n’a réussi à récupérer que 30% de ses pertes depuis la vente de début juillet.

Le prix de Cardano se négocie actuellement à 0,465 $, soit 25 % de moins que celui où il avait été mis aux enchères quelques jours auparavant à 0,59 $. En plongeant plus profondément dans les aspects techniques, ADA s’enroule dans un triangle qui se contracte. L’indicateur de profil de volume et l’indice de force relative confondent l’idée de la thèse du triangle, car une hausse subtile et des divergences sont affichées en accompagnement d’un historique des transactions en diminution.

Graphique ADA/USDT sur 3 jours

De plus, l’indicateur de circulation dormante sur 3 ans de Santiments montre une augmentation massive de 2,24 millions de jetons déplacés. Il s’agit d’un afflux identique de pièces dormantes qui sont devenues actives en septembre lorsque le prix de l’ADA s’est échangé à près de 2,25 $. Suite à l’afflux de pièces en circulation, le prix Cardano a perdu plus de 50% de sa valeur marchande quelques semaines plus tard.

Santiment – Indicateur de circulation dormante de 3 ans

Une fois combinés, il semble que le prix de Cardano pourrait se préparer à une autre baisse ; le triangle d’enroulement suggère entre 25 et 35 % dans les semaines à venir. Les investisseurs qui cherchent à rejoindre les baissiers pourraient attendre une clôture définitive de 3 jours en dessous de 0,430 $ comme catalyseur faisant le signal d’entrée. L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 0,595 $. Si les haussiers peuvent franchir cette barrière, ils pourraient induire un rallye supplémentaire de 50 % dans l’autre sens, ciblant 0,68 $ à court terme.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Cardano, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security