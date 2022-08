Prix ​​​​Ethereum: Chandler Guo et Justin Sun combattent Vitalik Buterin pour maintenir l’ETH POW en vie | Cryptomonnaie

Les développeurs principaux d’Ethereum dirigés par Vitalik Buterin sont prêts à passer à la preuve de participation, tandis que les mineurs annoncent un hard fork.

Les partisans de la preuve de travail dirigés par Chandler Guo et Justin Sun font pression pour maintenir la chaîne d’Ethereum en vie, comme c’est le cas actuellement.

Les perspectives de prix d’Ethereum restent optimistes. comme aAnalysts prédisent un rallye ETH au niveau de 1 700 $.

Le prix Ethereum poursuit sa tendance haussière malgré une bataille sur les protocoles de consensus entre deux groupes de l’écosystème ETH. Chandler Guo dirige un groupe de mineurs dans leur lutte pour maintenir en vie une chaîne parallèle de preuve de travail Ethereum, après la fusion. Malgré les différences entre les deux groupes et l’incertitude qui en résulte, les analystes restent optimistes sur le prix d’Ethereum.

Pourquoi Ethereum se dirige-t-il encore vers un fork ?

Ethereum a connu un fork en 2016 lorsque l’altcoin a subi une crise. Lors d’une attaque contre la blockchain Ethereum, un pirate informatique a volé 5 % du total des jetons Ethereum en circulation. Lorsque les développeurs ont travaillé sur une solution, ils ont décidé de procéder à un hard fork. Au lieu d’accepter la perte de fonds piratés et de passer à la blockchain d’origine, Ethereum tel que nous le connaissons a été créé et Ethereum Classic a été créé.

Transition de la preuve de travail Ethereum à la preuve de participation

Ethereum Classic est la chaîne Ethereum originale tandis qu’Ethereum, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est la version fourchue de la blockchain de l’altcoin. Depuis que les soldes ont été ajustés pour effacer l’exploit DAO, une grande majorité de partenaires, développeurs et institutions de l’écosystème Ethereum ont soutenu la nouvelle chaîne. Ethereum Classic a subi plusieurs exploits et défis dans le développement de son infrastructure.

Ethereum est arrivé à la croisée des chemins, encore une fois. Deux sections au sein de la communauté Ethereum sont en désaccord concernant l’évolution du mécanisme de consensus. Étant donné que la preuve de participation ne nécessite pas de mineurs, un groupe dirigé par Chandler Guo prévoit un hard fork d’Ethereum. Le groupe de mineurs a exigé une chaîne Ethereum parallèle, au lieu de la transition vers la fusion.

Justin Sun de la bourse Poloniex a accueilli le groupe de partisans de la preuve de travail. Vitalik Buterin et les développeurs principaux d’Ethereum ne considèrent pas le hard fork comme une menace pour la fusion ou la chaîne de preuve de participation.

Le manifeste de la communauté Ethereum Proof-of-work se trouve dans le fil Twitter ci-dessous :

Le manifeste de la preuve de travail : une lettre ouverte à la communauté Ethereum « Celui qui se bat trop longtemps contre les dragons devient lui-même un dragon ; et si tu regardes trop longtemps dans l’abîme, l’abîme te regardera. – Friedrich Nietzsche pic.twitter.com/rywLMQVbTw — EthereumPoW (ETHW) Officiel #ETHW #ETHPoW (@EthereumPoW) 10 août 2022

Aubaine ou fléau de la preuve de travail Ethereum ?

Kevin Zhou, co-fondateur de Galois Capital a déclaré à Coindesk,

Il y a vraiment deux catégories d’incitatifs. Le premier est une pure arnaque. Quelqu’un pourrait simplement créer un fork – il sait que cela ne fonctionnera probablement pas et il ne prévoit pas de le soutenir. Ils vont juste obtenir des pièces gratuites… puis les jeter.

La fourchette de preuve de travail d’Ethereum dupliquerait le grand livre de la chaîne d’origine et des analystes éminents des cercles cryptomonnaies pensent que c’est une mauvaise idée, car la plupart des projets de vidage cryptomonnaie sur le commerce de détail. Les partisans affirment qu’il existe plusieurs chaînes fantômes comme Ethereum Classic qui ont été créées pour que les investisseurs se débarrassent de leurs avoirs sur les commerçants de détail.

Le prix d’Ethereum vise un objectif haussier de 1 700 $

Les analystes sont optimistes sur Ethereum et prédisent un rallye de l’altcoin. Alors que les investisseurs se préparent à générer des bénéfices dans Ethereum, Phoenix Ashes, un analyste crypto note qu’il est temps d’évasion dans Ethereum. Il y a de la liquidité à la fois au-dessus et en dessous du niveau de prix actuel d’Ethereum de 1 655 $, et l’altcoin est prêt à atteindre l’objectif de 1 728 $.

