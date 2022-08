Le prix AVAX peut-il continuer à grignoter pour conserver plus de gains pour les traders Avalanche ? | Cryptomonnaie

L’action des prix d’avalanche se transforme en mode zombie après la vente de huit jours.

Le prix AVAX compte sur un double moteur pour le support.

Attendez-vous à une poursuite de la tendance à la hausse avant une éventuelle vente violente une fois le double support défaillant.

Le prix d’Avalanche (AVAX) se remet d’un uppercut qui ferait même tomber le grand Mohammed Ali de tous les temps, alors que les traders d’AVAX ont été écrasés. Heureusement pour eux, une double couche de négociation de support plus élevée de jour en jour est là pour rattraper toute baisse des prix si un autre coup se produisait. Le prix AVAX devrait maintenant continuer à se négocier plus haut, mais il ne faudra qu’un gros élément baissier ou risque extrême pour franchir ce double support et voir un couteau tomber se dérouler.

Prix ​​AVAX sur l’objectif de réaliser 33 % de bénéfices contre 40 % de pertes

Le prix de l’avalanche a subi une vente assez importante ces trois dernières semaines alors que les commerçants ont pris leurs bénéfices depuis la mi-août alors que la fin du rallye estival a montré ses premiers signaux. Bien que le mouvement ait été assez substantiel, avec une baisse de 26% par rapport au sommet d’août jusqu’au niveau où le prix AVAX se négocie au moment de la rédaction, le support est toujours très présent. Ce niveau plancher contient la moyenne mobile simple sur 55 jours qui ne se négocie pas parallèlement à l’action commerciale avec des mouvements intrajournaliers au-dessus et en dessous quotidiennement, ainsi que cette ligne de tendance ascendante verte à partir du 19 juin qui doit subir un troisième test de confirmation.

Le prix AVAX semble résister aux turbulences des marchés mondiaux et pourrait encore grimper, avec le premier objectif du niveau de résistance mensuel R1 à 28 $. Attendez-vous à voir des prises de bénéfices et un léger évanouissement une fois qu’il est cassé à la hausse, offrant de la place pour la prochaine étape vers 30,87 $. C’est le plus haut d’août, et il pourrait y avoir une certaine nervosité avec des craintes d’un double rejet supérieur, mais une fois dégagé, le prix AVAX devrait atteindre le R2 mensuel à 32,60 $ vers le début de septembre.

Graphique journalier AVAX/USD

Le risque à la baisse pour le prix d’AVAX est assez facilement identifié : une rupture de ces deux éléments de support. La ligne de tendance ascendante verte ne contient qu’un seul test clair de support le 13 juillet et pourrait être facilement cassée si un élément baissier se matérialisait en plus des risques extrêmes déjà gonflés actuels. Une fois que l’action des prix d’Avalanche se situe en dessous de ces supports, attendez-vous à une baisse rapide vers 13,75 $ et le plus bas de 2022.