Tron consomme 99,9% moins d’énergie que Bitcoin et Ethereum, selon un chercheur en crypto | Cryptomonnaie

Les faibles besoins en énergie du réseau Tron en font l’une des chaînes de blocs les plus respectueuses de l’environnement, a déclaré mercredi le Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI) dans un rapport. Le CCRI est un groupe de recherche axé sur la réduction des émissions de carbone pour les projets de cryptomonnaie.

Le mécanisme de consensus de preuve de participation déléguée (DPoS) de Tron a contribué à réduire son empreinte carbone par rapport à d’autres mécanismes tels que la preuve de travail (PoW) de Bitcoin, selon le rapport. DPoS repose sur des utilisateurs qui implantent leurs jetons TRX natifs sur des nœuds, qui valident les transactions et maintiennent le réseau.

Le rapport a été commandé par la Fondation Tron, qui développe des produits pour et maintient la blockchain Tron. Le CCRI suit plus de vingt réseaux et publie des rapports sur leur durabilité et les dommages écologiques globaux – ce qui est une préoccupation citée par plusieurs cryptosceptiques.

La consommation d’énergie des chaînes de blocs PoW, telles que Bitcoin et Ethereum, est supérieure à 83 millions de kilowatts par heure (kWh) et 22 millions de kWh, respectivement. Cependant, Ethereum devrait passer à un mécanisme de consensus de preuve de participation à la mi-septembre après « The Merge ».

En comparaison, Tron avait une consommation d’énergie annuelle de 162 868 kWh pour plus de 2,31 milliards de transactions, soit environ 99,9 % de moins que l’énergie consommée par Bitcoin et Ethereum. Cela a fixé la consommation d’énergie de Tron comme « égale à la consommation d’énergie de 15 ménages américains moyens », selon le CCRI.

L’une des principales raisons des grandes quantités d’énergie consommées par les blockchains PoW est leurs exigences de validation.

Pour valider les réseaux PoW, les utilisateurs ont besoin d’un ordinateur ou d’un périphérique matériel capable de résoudre des problèmes algorithmiques complexes, tels que la fonction de hachage SHA-256 avec Bitcoin et Keccak-256 avec Ethereum, en utilisant des ordinateurs puissants qui consomment beaucoup d’énergie pour fonctionner, maintenir et cool.

En tant que tel, un précédent rapport du CCRI vantait le réseau de blockchain Polkadot comme ayant la moindre empreinte carbone, Cardano utilisant la plus faible énergie par nœud et par an et Solana la plus faible électricité par transaction.

Pendant ce temps, le CCRI a déclaré que si les réseaux PoS utilisent si peu d’énergie, d’autres facteurs devraient faire l’objet d’une plus grande attention lors de leur évaluation.

« Pour les praticiens qui sélectionnent un protocole de blockchain PoS, d’autres facteurs tels que la décentralisation, le débit du réseau et la fonctionnalité (par exemple, les contrats intelligents) devraient jouer un rôle essentiel en tant que critères de décision », a déclaré l’organisme de recherche.