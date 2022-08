L’exploitation minière de crypto peut profiter à l’industrie énergétique du Texas: Bureau du contrôleur | Cryptomonnaie

Compte tenu du positionnement unique du marché de la crypto-extraction, les responsables du Texas pensent que les mineurs peuvent participer à des programmes de réponse à la demande, qui impliquent de couper l’alimentation des mineurs pendant les pics de demande.

Les États-Unis ont comblé le large vide dans l’exploitation minière de Bitcoin (BTC) laissé ouvert par la Chine fin juin 2021. Malgré les rumeurs imminentes de consommation d’énergie élevée, les responsables du Texas, l’un des centres d’exploitation minière de crypto à la croissance la plus rapide aux États-Unis , croient maintenant que les opérations minières peuvent, en fait, établir une relation symbiotique avec l’industrie de l’énergie.

Un bulletin d’information du bureau du contrôleur du Texas a révélé la position pro-crypto de l’État avec l’intention d’héberger des mineurs et des opérateurs à long terme. Clarifiant l’idée fausse générale sur la consommation d’énergie de Bitcoin, la note fiscale a souligné que contrairement aux « installations de fabrication ou aux usines chimiques industrielles, dont on peut s’attendre à ce qu’elles existent pendant des décennies », les installations d’extraction de crypto-monnaie n’imposent pas de grandes demandes électriques sur le réseau.

Alors que de plus en plus de mineurs de cryptomonnaie s’installent au Texas, les inquiétudes concernant la demande d’électricité demeurent, car la poussée soudaine menace de perturber l’équilibre entre l’offre et la demande. Alors que d’autres industries gourmandes en énergie continuent souvent de produire au milieu des fluctuations du marché, l’une des préoccupations soulevées dans le bulletin par l’associé de recherche basé au Texas, Joshua Rhodes, était :

La différence est que les mines de Bitcoin (installations minières) peuvent arriver si vite et disparaître si vite en fonction du prix du Bitcoin.

Compte tenu du positionnement unique du marché de la crypto-extraction, les responsables du Texas pensent que les mineurs peuvent participer à des programmes de réponse à la demande, qui impliquent de couper l’alimentation des mineurs pendant les pics de demande. Ce procédé est largement adopté par les industries énergivores telles que les usines pétrochimiques.

De plus, l’étude prévoyait que l’augmentation des opérations minières pourrait stimuler l’infrastructure énergétique supplémentaire, en particulier dans les régions éloignées de l’ouest du Texas.

Un marché baissier prolongé a fait chuter les revenus miniers à des niveaux record en juin 2022. Cependant, les données de blockchain.com ont montré que les revenus miniers de BTC ont bondi de près de 69 % en un mois, passant de 13,928 millions de dollars le 13 juillet à 23,488 millions de dollars le 12 août.

De plus, la baisse des prix des équipements miniers (GPU) a maintenant permis aux mineurs de BTC de mettre à niveau et d’étendre leurs plates-formes minières alors qu’ils poursuivent l’extraction des 2 derniers millions de BTC.