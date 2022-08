Le prix de l’Apecoin est soutenu alors que les commerçants attendent vendredi leur prochain mouvement | Cryptomonnaie

Le prix de l’Apecoin à court terme devrait grimper vers 6 $, car il reste soutenu.

Prix ​​APE toujours avec une perspective globalement négative à plus long terme.

Attendez-vous à voir l’action des prix surmontée de quelques éléments baissiers à proximité.

L’action des prix d’Apecoin (APE) devrait augmenter un peu alors que les commerçants tentent de réaliser ces derniers gains avant d’affronter ce catalyseur vendredi après-midi avec le symposium de Jackson Hole. Et des gains sont en perspective avec encore 48 heures à parcourir, avec beaucoup de potentiel de hausse. Les commerçants et les investisseurs prêts à se lancer sur Apecoin pourraient encore se retrouver avec un rendement de 18% avant qu’un éventuel revers ne se déclenche vendredi après-midi autour de la cloche d’ouverture américaine.

Le prix de l’APE pourrait grimper de 18 % en seulement 48 heures

Le prix d’Apecoin semble être fixé pour une trajectoire plutôt à la baisse, car plusieurs éléments baissiers maintiennent l’action des prix dans ses limites. Néanmoins, il y a des bénéfices à gagner pour les commerçants conscients de ce qui se passe sur les marchés. Avec le niveau de support à 5 $ qui se maintient du jour au lendemain, les haussiers APE ont envoyé un signal aux marchés qu’ils prennent en charge l’action des prix au cours des prochaines heures.

Le prix APE a beaucoup de place pour augmenter avec seulement 5,79 $, le premier niveau semi-mentionnable qui pourrait voir un rejet, tandis que quelques centimes au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours ont beaucoup plus d’importance. Ajoutez la ligne de tendance descendante et APE est sous la pression d’un double sommet proche de 6 $. L’indice de force relative, qui se négocie à un niveau très bas, est une raison suffisante pour que les haussiers fassent cette dernière poussée à la hausse avant vendredi après-midi.

Graphique journalier APE/USD

Le risque à la baisse vient du fait que les investisseurs retirent leur argent des crypto-monnaies et le mettent de côté afin de ne pas courir de risque si les marchés implosaient après les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, sur Jackson Hole. Avec cette fuite de trésorerie, attendez-vous à voir le prix APE revenir en dessous de 5 $ et tester 4,27 $ pour le support. Le plus grand risque est que le prix APE s’effondre et tombe à 3 $, avec des pertes de 41 % par rapport à l’endroit où il se négocie actuellement.