Les traders Bitcoin pourraient gagner gros alors que deux moyennes mobiles clés se préparent à se croiser | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a perdu une ligne de tendance clé du marché baissier la semaine dernière en perdant près de 12%, mais d’autres données graphiques offrent une doublure argentée pour les traders.

Comme l’a noté le populaire utilisateur de Twitter Dave the wave le 24 août, les moyennes mobiles (MA) à long terme sont sur le point de répéter le comportement haussier classique.

Analyste : les traders pourraient être sur le point de « bien faire »

Le BTC/USD a déçu au cours du week-end car il a atteint des plus bas jamais vus depuis la fin juillet. Depuis lors, 21 000 $ n’ont offert qu’un faible support et les craintes abondent quant à l’arrivée de nouveaux creux.

L’une des victimes du ralentissement a été l’AM de 200 semaines, les données des émissions Cointelegraph Markets Pro et TradingView, un niveau qui était passé de la résistance au support le mois précédent.

Maintenant de retour au-dessus et incontesté par les rebonds cette semaine, le MA de 200 semaines offre un verdict sur le manque de force actuel de Bitcoin.

«La quantité de FOMO que nous avons vue sur CT au cours des 2 dernières semaines lors du rallye de 25 000 $ est sans précédent. Ce bulltrap doit presque se jouer », a résumé l’analyste Venturefounder après l’échec de l’AM de 200 semaines en tant que support.

L’observation du comportement des MA de 50 semaines et de 100 semaines suggère cependant que tout n’est peut-être pas perdu.

Dans son fil Twitter, Dave the wave a montré que le premier est sur le point de traverser le second – et dans le passé, cela a été suivi d’une croissance soutenue des prix.

« La moyenne mobile de Bitcoin sur 1 an croise maintenant la moyenne mobile sur 2 ans selon la phase corrective après une montée en puissance spéculative », a-t-il écrit dans les commentaires d’accompagnement.

Ça a l’air bien d’un point de vue technique… peu importe le sentiment. Ceux qui achètent ces niveaux ont déjà bien réussi.

Graphique annoté BTC/USD. Source : Dave la vague/Twitter

Il a ajouté que cinq mois auparavant, la même paire d’AM avait correctement évalué la tendance baissière du marché entrant qui avait vu le BTC / USD atteindre un plancher macro de 17 600 $ en juin.

Graphique bougie BTC/USD 1 semaine (Bitstamp) avec MA 50, 100, 200 semaines. Source : TradingView

Dans la continuité du bas du cycle Pi

Comme Cointelegraph l’a rapporté, il y a plus d’un mécanisme de graphique basé sur la moyenne mobile qui fait clignoter un signal bas cet été.

L’indicateur classique Pi Cycle Top, qui a atteint des creux macroéconomiques tout au long de l’histoire de Bitcoin, devenait déjà vert en juillet, donnant du poids à l’idée que les 17 600 $ de juin étaient vraiment un plancher pluriannuel.

Dans une mise à jour sur Pi cette semaine, cependant, le commentateur Miles Johal a reconnu que les traders devaient franchir des niveaux plus élevés pour maintenir le statu quo favorable.