Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: l’indécision de la BTC interrompt les plans de récupération des principaux altcoins | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin recherche un signal d’achat qui arrivera après un balayage du niveau de support de 20 750 $.

Le prix d’Ethereum franchit la barrière aérienne à 1 675 $, tentant une reprise.

Le prix Ripple a besoin d’un déclencheur d’achat pour commencer son rebond et récupérer les pertes.

Le prix du Bitcoin continue de se consolider dans une autre fourchette étroite sans biais directionnel en vue. Cette évolution a fait exploser de nombreux altcoins, tandis qu’Ethereum et Ripple continuent d’attendre un signal BTC.

La récupération du prix du Bitcoin à un pas

Le prix du bitcoin continue de se consolider après le récent crash de 12 % survenu entre le 18 août et le 20 août. Cette baisse a établi plusieurs creux égaux à 20 750 $. Désormais, les investisseurs de la BTC peuvent attendre que la liquidité se trouvant en dessous de ces creux soit balayée pour basculer à la hausse. Le rallye de reprise émergent pourrait propulser BTC dans la zone de 22 400 $ à 23 200 $.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

Alors que les choses semblent fragiles pour le prix du Bitcoin, un basculement du niveau de support de 20 750 $ vers un niveau de résistance retardera le rallye de reprise. Une telle évolution pourrait déclencher une poursuite de la tendance baissière vers les niveaux psychologiques BTC de 20 000 $ et 19 000 $.

Le prix Ethereum tente de rester haussier

Le prix d’Ethereum est déterminé à récupérer sa récente perte de 19 % qu’il a subie à la suite du signal de Bitcoin. Après que la tentative initiale n’ait pas réussi à dépasser l’obstacle de 1 675 $, l’ETH a reculé et donne actuellement une nouvelle chance à cette course. En conséquence, il a établi un sommet plus élevé à 1 673 $, mais est encore loin de transformer l’obstacle de 1 675 $ en un plancher de support.

Cela pourrait ouvrir la voie au prix d’Ethereum pour retester le niveau de résistance élevé de 1 730 $. Dans un cas très haussier, l’ETH pourrait encore franchir la barrière de 1 820 $.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Bien que les objectifs de reprise semblent atteignables, une baisse du prix du Bitcoin pourrait nuire à la reprise d’Ethereum. Dans un tel cas, un retournement de l’obstacle de 1 474 $ pourrait invalider la thèse de récupération de l’ETH et déclencher un crash potentiel à 1 280 $.

Le prix d’ondulation a besoin d’un déclencheur pour rebondir

Le prix Ripple s’est libéré de sa fourchette étroite de 0,381 $ et 0,360 $ alors qu’il s’effondrait de 13 %. Cette décision a poussé le prix XRP à retester le niveau de support de 0,340 $, où il se consolide à nouveau. Alors qu’un rallye de reprise est un effort continu, les chances d’un rebond augmenteront après que la liquidité soit passée en dessous de 0,331 $.

Dans un tel cas, les investisseurs XRP peuvent s’attendre à ce que le jeton de remise atteigne le niveau de résistance de 0,360 $ et 0,381 $ par la suite.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix Ripple transforme le plancher de support de 0,326 $ en un obstacle, cela invalidera les perspectives de reprise et déclenchera potentiellement un crash à 0,309 $.