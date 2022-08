Le régulateur australien des marchés accordera la priorité à la protection des citoyens contre les dommages cryptomonnaies | Cryptomonnaie

Le régulateur financier australien, la Securities and Investments Commission (ASIC) d’Australie, s’est engagé à mettre fermement les actifs cryptomonnaies et la finance décentralisée (DeFi) dans son viseur au cours des quatre prochaines années.

Selon le «plan d’entreprise» récemment publié par l’ASIC publié le 22 août, le régulateur financier a déclaré qu’il se concentrerait sur les «inconduites numériques» alors que «les technologies et les produits émergents modifient notre écosystème financier» dans le cadre de son plan stratégique quadriennal qui s’étend jusqu’en 2026.

Joe Longo, président de l’ASIC, a déclaré que le régulateur se concentrerait en particulier sur les escroqueries et les crypto-actifs.

« Notre environnement réglementaire change et évolue – le risque climatique, notre population vieillissante, les données émergentes et les technologies numériques, et la volatilité importante du marché des crypto-actifs ont tous un impact transformationnel. »

Il a noté que Scamwatch, un site Web qui fournit des informations aux consommateurs et aux entreprises sur la manière de reconnaître, d’éviter et de signaler les escroqueries, a reçu 4 783 rapports d’escroqueries aux investissements cryptomonnaies et 99 millions de dollars de pertes signalées en 2021.

L’ASIC a déclaré que les actions « protégeront les investisseurs des dommages causés par les crypto-actifs » et comprendront le support au développement d’un cadre réglementaire efficace, la mise en œuvre et le suivi du modèle réglementaire pour les produits liés à l’échange et la sensibilisation du public aux risques inhérents aux crypto-actifs. actifs et DeFi, entre autres actions.

Dans un rapport du Sydney Morning Herald du 23 août, Longo a de nouveau mis en garde contre l’investissement dans la cryptomonnaie, la décrivant comme « une activité très risquée et très volatile », et les consommateurs « devraient être très prudents avant de le faire ».

«ASIC n’est pas contre l’innovation et fera tout ce qui est en son pouvoir pour rechercher des moyens légaux d’utiliser la technologie sous-jacente, le grand livre distribué et la technologie de la chaîne de blocs, mais cela ne doit pas être confondu ou confondu avec l’investissement, les virgules inversées, dans les actifs cryptomonnaies. «

L’annonce de l’ASIC est intervenue quelques jours seulement après que le nouveau gouvernement australien au pouvoir a annoncé son intention d’aller de l’avant avec la réglementation du secteur de la cryptomonnaie en menant un exercice de «cartographie de jetons» d’ici la fin de l’année.

La réglementation pourrait être un pas de plus

Les crypto-monnaies et les échanges numériques ne sont que faiblement réglementés pour le moment, les opérateurs d’échange étant uniquement tenus de respecter les lois anti-blanchiment d’argent de l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) et les dispositions générales de la loi sur les sociétés.

L’industrie a demandé une législation gouvernementale pour réduire le risque pour les investisseurs et transformer les crypto-monnaies en une classe d’actifs établie et plus sûre.

Cependant, il existe des milliers d’actifs cryptomonnaies ou de devises et Longo admet que « la réglementation arrive » mais « nous devrons concevoir un cadre qui nous convient, qui fonctionne dans le cadre de nos dispositions juridiques et réglementaires existantes ».