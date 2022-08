Elliott Wave View : Bitcoin (BTC/USD) en baisse [Vidéo] | Cryptomonnaie

La vue à court terme de la vague d’Elliott en Bitcoin (BTCUSD) suggère un rallye vers la vague terminée à 25212,69 (A). Le recul de la vague (B) est en cours pour corriger le cycle du plus bas du 18 juin 2022 avant qu’il ne reprenne à nouveau plus haut. La subdivision interne de la vague (B) se déroule sous la forme d’une structure en zigzag Elliott Wave. En baisse de la vague (A), la vague ((i)) s’est terminée à 23673 et le rallye de la vague ((ii)) s’est terminé à 24448. La crypto-monnaie s’est ensuite étendue plus bas en vague ((iii)) vers 20785, rallye en vague (( iv)) s’est terminé à 21357. La vague inférieure de la dernière étape ((v)) s’est terminée à 20769, ce qui a mis fin à la vague A.

La correction de la vague B est en cours pour corriger le cycle du 15 août 2022 au plus haut en 3, 7 ou 11 swings avant la prochaine jambe inférieure. À partir de la vague A, la vague (a) s’est terminée à 21778 et le recul de la vague (b) s’est terminé à 20899. Attendez-vous à ce que Bitcoin s’étende plus haut dans la vague (c) qui devrait terminer la vague ((w)). Attendez-vous ensuite à ce que le recul de la vague ((x)) se maintienne au-dessus de 20769 pour une nouvelle hausse de la vague ((y)) pour terminer la vague B. Tant que le pivot au plus haut de 25212,69 reste intact, attendez-vous à ce que le rallye échoue dans 3, 7 ou 11 swing pour plus de baisse.

Bitcoin 60 Minutes Elliott Wave Chart

Vidéo sur la vague d’Elliott BTC/USD