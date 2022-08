La communauté Uniswap derrière DEX établit une fondation pour soutenir le développement open-source | Cryptomonnaie

« Aucune organisation au sein de l’écosystème Uniswap ne se concentre sur la réduction des frictions dans la gouvernance, et c’est un domaine sur lequel la fondation se concentrera », a déclaré Devin Walsh, le membre de la communauté qui a rédigé la proposition initiale.

Les membres de la communauté de l’échange décentralisé Uniswap ont voté pour créer la Fondation Uniswap, une organisation visant à soutenir le développement open source et la gouvernance communautaire dans le cadre du protocole.

Le vote, qui s’est conclu mardi soir, a massivement soutenu la création de la fondation. La fondation vise à rationaliser son processus de subventions et à réduire les frictions dans la gouvernance autour des développeurs de support de la trésorerie communautaire du protocole dans l’écosystème Uniswap, et à renforcer la communauté.

La fondation demande 74 millions de dollars au trésor du DAO, qui détient actuellement plus de 3 milliards de dollars en UNI, le jeton natif du protocole. 14 millions de dollars des fonds soutiendront l’équipe de la fondation et 60 millions de dollars seront utilisés pour les subventions aux développeurs.

« Aucune organisation au sein de l’écosystème Uniswap ne se concentre sur la réduction des frictions dans la gouvernance, et c’est un domaine sur lequel la fondation se concentrera et sur laquelle elle est ravie de travailler », a déclaré Devin Walsh, un membre de la communauté Uniswap qui a proposé la fondation aux côtés de Kevin Ng. , a déclaré CoinDesk. « Nous voulons nous assurer qu’il y aura un vaste écosystème florissant d’organisations qui s’appuient sur, s’intègrent et organisent des événements à l’appui du protocole. »

Les membres de la communauté Uniswap ont déployé des projets pour soutenir les développeurs de l’écosystème. En avril, Uniswap Labs a créé une aile de capital-risque pour financer les premiers projets sur le protocole. Un mois plus tard, le DEX a dépassé 1 billion de dollars en volume total de transactions.