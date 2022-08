Prédiction de prix Axie Infinity: une pièce AXS de 10 $ est-elle inévitable? | Cryptomonnaie

Le prix d’Axiei Infinity imprime un fort motif engloutissant baissier de 3 jours.

Le prix AXS montre un profil de volume clairsemé indiquant que les traders ne sont pas intéressés.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 19 $.

Le prix d’Axie Infinity fait allusion à une vente imminente dont les investisseurs devraient être conscients.

Le prix Axie Infinity pointe à 10 $

Le prix Axie Infinity se négocie actuellement à 14,71 $. Une très forte bougie engloutissante baissière s’est présentée à la suite de la vente de crypto qui s’est produite le vendredi 19 août. La bougie engloutissante baissière est maintenant la plus grande bougie établie sur le graphique à 3 jours cet été. Cette preuve a le mérite que les baissiers contrôlent et visent à vendre le prix AXS à des niveaux inférieurs.

Le prix d’Axie Infinity a connu une baisse de 50% avant la dernière liquidation. Bien que les points d’origine du rallye à 11,85 $ n’aient pas encore été franchis, les indicateurs techniques suggèrent que le support sous ces niveaux est instable. Le profil de volume montre des transactions clairsemées et l’indice de force relative (RSI) est tombé en territoire de survente au milieu de la première baisse. La lecture du RSI suggérerait que la tendance haussière actuelle est plus une correction de contre-tendance que le début d’une nouvelle course haussière.

Graphique AXS/USDT sur 3 jours

Si les détails techniques sont corrects, une capitulation ne se produira probablement pas avant que 10 $ ne soient atteints. Un outil de retracement de Fibonacci entourant le plus grand AXS Bullrun en 2021 prend en charge la zone de prix de 10 $, car un niveau de Fib de 38,2 % se situe à 9,78 $.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche et un obstacle au-dessus de 19 $. Si les traders peuvent franchir cette barrière, ils pourraient induire une frénésie d’achat avec des cibles dans la zone de 25 $, entraînant une augmentation de 100 % par rapport au prix actuel d’Axie Infinity.

