À qui les investisseurs doivent-ils faire confiance lorsqu’ils analysent le prix du Bitcoin ? | Cryptomonnaie

Le volume des prix du Bitcoin est très différent selon l’échange.

Le prix du BTC a baissé de 15 % au cours du week-end.

Prix ​​​​du Bitcoin: Un événement de balayage reste sur les cartes.

Richard Wycoff a dit un jour : « La loi de l’offre et de la demande n’échoue jamais et est le seul guide sûr dans des conditions de marché extraordinaires. À la suite du regretté ancêtre de l’analyse technique, cet article vise à sensibiliser le public aux données de volume de Bitcoin et à la nécessité d’une plus grande transparence dans l’écosystème de la crypto-monnaie.

Le prix du bitcoin montre des écarts de graphique

Ventes aux enchères de prix Bitcoin à 21 392 $ de manière latérale après la baisse de 15% du week-end. Les investisseurs doivent être conscients que les données graphiques divergentes sont un facteur dans le jeu de la cryptomonnaie, ce qui rend le fait d’être un investisseur en cryptomonnaie de plus en plus difficile. Bien que de nombreux passionnés aimeraient croire en un fort rebond par rapport aux niveaux actuels, les écarts suggèrent qu’un événement de balayage des creux ne devrait pas non plus être exclu de la table.

Le prix du bitcoin, selon la bourse Binance, a connu un afflux important en volume pour le mois d’août. Le modèle de rampe classique sur le graphique de 2 semaines est un signal d’achat criant pour les investisseurs à long terme.

Binance BTC/USDT

D’autre part, l’indicateur de profil de volume sur l’échange KUCoin raconte un schéma entièrement différent. Les données de Kucoin suggéreraient que les baissiers sont pleinement sous contrôle et que la tendance haussière actuelle n’est qu’un rallye en cours.

Kucoin BTC/USDT

L’indicateur de profil de volume de Santiment est un outil d’analyse en chaîne qui peut être utilisé pour les écarts de graphique mentionnés ci-dessus. L’indicateur montre des perspectives plus équilibrées par rapport aux deux bourses, mais affiche toujours un volume relativement faible pour le mois d’août par rapport aux précédents catalyseurs haussiers.

Indicateurs de profil de prix et de volume Santiment

Lorsqu’ils sont combinés, s’appuyer uniquement sur les données d’un échange peut laisser les investisseurs dans un angle mort. Peut-être que les investisseurs voudront peut-être envisager d’utiliser des échanges tiers comme Santiment et Glassnote pour obtenir une image plus large de ce qui se passe sous le capot.

Les données de volume divergentes méritent une question sérieuse que les commerçants, les investisseurs et les passionnés de cryptomonnaie devraient tous se poser. À qui les données doivent-elles faire confiance ? Actuellement, Netcost-Security n’a contacté aucune des parties impliquées, mais fournira des mises à jour si et quand des informations plus pertinentes se présentent.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security