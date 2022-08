Prix ​​​​du Shiba Inu: est-ce le signal haussier d’un rallye de 85% en SHIB | Cryptomonnaie

La communauté de Shiba Inu pense que 111 000 milliards de SHIB pourraient être brûlés dans les douze prochains mois.

Une brûlure massive de SHIB pourrait être le signal haussier que les détenteurs de Shiba Inu ont anticipé.

Le prix du Shiba Inu est prêt à récupérer ses pertes, les analystes identifient une formation en hausse dans le graphique SHIB.

La communauté Shiba Inu a prédit une brûlure de 111 billions de SHIB, alimentant un sentiment haussier parmi les détenteurs de SHIB. Les événements de brûlure de Shiba Inu ont déclenché un rallye dans la pièce meme au cours des deux derniers mois.

La communauté Shiba Inu prédit 111 billions de brûlures SHIB

La brûlure de Shiba Inu reste un sujet brûlant dans la communauté des détenteurs de SHIB. Sur la chaîne Discord axée sur la communauté de Shiba Inu, SHIB BPP a partagé une hypothèse de 111 billions de Shiba Inu brûlés au cours des 12 prochains mois.

Le modérateur de la chaîne Discord de la communauté, SHIBQueenie, estime que 111 000 milliards de Shiba Inu pourraient être brûlés au cours des 12 prochains mois. Cette estimation n’inclut pas les brûlages communautaires, les projets de brûlage tels que le portail de brûlage Shiba Inu et d’autres événements qui sont annoncés périodiquement.

La communauté Shiba Inu a plusieurs événements programmés. Le lancement de Shibarium et la poussée du métaverse de Shiba Inu sont les événements clés qui pourraient alimenter un sentiment haussier parmi les détenteurs. SHIBQueenie pense que le changement de nom du métaverse de Shiba Inu a le potentiel d’agir comme une force motrice pour le sentiment haussier parmi les détenteurs de SHIB.

Depuis le lancement du portail de gravure, 410,37 billions de jetons Shiba Inu ont été brûlés jusqu’à présent. Les jetons brûlés ont été envoyés dans des portefeuilles morts et définitivement retirés de la circulation. Cela réduit le nombre de jetons SHIB en circulation et devrait faire augmenter la valeur de SHIB.

Scénarios de brûlure de Shiba Inu

Le directeur des jeux Shiba Inu emmène Shiba Eternity à la Gamescom

Le jeu de cartes à collectionner de Shiba Inu, Shiba Eternity, ira à la Gamescom. Le plus grand événement de jeu et salon professionnel au monde conduirait à l’adoption de Shiba Inu et le rendrait populaire parmi les détenteurs.

William Volk, directeur des jeux Shiba Inu, devrait assister à la Gamescom et représenter le projet Shiba Inu. Les éditeurs de jeux et les entreprises présentent chaque année de nouveaux logiciels et matériels à l’industrie et aux visiteurs privés lors de l’événement de jeux.

Le prix Shiba Inu est prêt à récupérer ses pertes

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont prédit que la pièce meme est prête à commencer sa reprise. Shiba Inu a enregistré des pertes de 14% au cours de la semaine dernière, et les détenteurs de SHIB attendent une reprise de la pièce Dogecoin-killer meme.

Shiba Knight, un analyste et commerçant de crypto sous pseudonyme, a identifié une formation en hausse dans le tableau des prix de Shiba Inu et a prédit une reprise de la pièce meme.

Tableau des prix SHIB-USDT

Les analystes de Netcost-Security sont sur la même longueur d’onde et pensent que la pièce meme est prête à amorcer sa reprise. Les traders Shiba Inu sont susceptibles de pousser SHIB plus haut. Pour les objectifs de prix et les niveaux clés à surveiller, regardez la vidéo ci-dessous.