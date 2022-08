Le prix du SOL augmente après la prise en charge de Coinbase Wallet pour l’écosystème DApp de Solana | Cryptomonnaie

Le prix de Solana embrasse le support à 35,00 $ après une baisse de 30 % en un peu plus d’une semaine.

Coinbase Wallet lance la prise en charge de l’écosystème Solana DApp.

La tendance haussière de SOL est intacte dans les limites d’un canal parallèle ascendant.

Le prix de Solana semble calme après une semaine horrible qui a vu la plupart des gains accumulés depuis la mi-juin anéantis. La tendance baissière du jeton des contrats intelligents concurrentiels a ralenti autour de 35,00 $, bien que la mèche de bougie ait atteint 33,83 $. Les signaux du principal modèle de graphique directeur indiquent un rebond potentiel à 47,00 $.

Coinbase Wallet étend la prise en charge de l’écosystème Solana DApp

Lundi, l’équipe de Coinbase Wallet a annoncé la prise en charge de l’écosystème d’applications décentralisées (DApp) Solana. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’accéder aux DApps basés sur Solana directement à partir du portefeuille Coinbase. Les cas d’utilisation directs sont les plates-formes de financement décentralisé (DeFi), les jeux et d’autres outils basés sur la cryptomonnaie.

Cependant, l’utilisation du portefeuille Coinbase permet aux utilisateurs de faire bien plus que simplement accéder à l’écosystème DApp. Ils peuvent stocker tous leurs jetons cryptomonnaies et non fongibles (NFT) en un seul endroit avec un accès via le téléphone et le navigateur. Coinbase Wallet garantit la sécurité des actifs à l’aide de fonctionnalités de sécurité de pointe – nécessaires dans l’écosystème Solana en raison des fréquentes attaques de piratage.

Le prix de Solana souhaite beaucoup de support fondamentalement et techniquement si les haussiers veulent éviter des pertes à 30,00 $ et protéger le canal parallèle ascendant. Peut-être que le support de Coinbase Wallet rendra SOL plus attrayant pour les investisseurs, en particulier ceux qui apprécient la sécurité. Néanmoins, une reprise du support à 35,00 $ – support renforcé par la limite inférieure de la chaîne, contribuera grandement à affirmer le passage à 47,00 $.

Graphique journalier SOL/USD

L’oscillateur stochastique survendu ajoute de la crédibilité aux perspectives optimistes du SOL. Les traders confirmeront la tendance haussière lorsque l’indicateur de force de la tendance sortira de la région de survente. La moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours déclenche un signal d’achat lorsqu’elle passe au-dessus de la SMA à 100 jours. Si les acheteurs tiennent compte de l’appel, le prix de Solana bondira rapidement à 47,00 $ et ouvrira la voie à SOL pour s’échanger au-dessus de 50,00 $.

En raison des incertitudes associées à un marché baissier, la réservation de bénéfices peut commencer à 40,00 $. Cependant, les investisseurs haussiers pourraient conserver jusqu’à 47,00 $ pour tirer le meilleur parti du mouvement haussier imminent.