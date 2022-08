Les traders de Binance Coin doivent identifier de toute urgence ce modèle baissier à long terme | Cryptomonnaie

Binance Coin devrait chuter de manière significative en raison de la détérioration actuelle des conditions du marché et des risques extrêmes.

Le prix du BNB pourrait chuter jusqu’à 30% et voir tous ses gains de l’été effacés.

Le risque pourrait être que même le plus bas de cette année soit testé.

Le prix de Binance Coin (BNB) est martelé alors que certaines crypto-monnaies tentent de lutter contre les traders. Alors que le rallye estival touche à sa fin, les traders reviennent au bureau et reprennent là où ils se sont arrêtés, avec de nombreux risques extrêmes et des problèmes à venir. Pour aggraver les choses, un modèle de cartographie technique classique est en accord avec la tournure aigre du sentiment du marché et fait allusion à d’autres pertes à venir.

Le prix du BNB est sous la pression du modèle de tasse et de poignée inversé

Binance Coin rencontre des problèmes depuis qu’il a tenté de dépasser la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours début août, incapable de se remettre depuis du rejet ferme qu’il a subi.

Avec déjà plus de 10% perdus actuellement à ce jour, malheureusement, la douleur n’est pas encore terminée pour les haussiers BNB, car de plus en plus de problèmes et de tensions géopolitiques augmentent. La force du dollar américain ajoute plus de risque. Cela indique que toute hausse des prix de la BNB sera limitée pour le moment et semble plutôt faire un autre pas en arrière vers la limite inférieure de 200 $.

Le prix du BNB est proche de ce niveau rond dans une configuration technique baissière appelée modèle de tasse et de poignée inversée. Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez voir en dessin soufflé comment cette configuration technique peut être identifiée et dans quelle direction elle ira. Cela se résume à des traders piégés dans la poignée sur l’idée que la reprise avec de nouveaux sommets au-dessus de la coupe est en cours. Au lieu de cela, les traders BNB devraient être emportés et évincés de leurs positions avec une action des prix qui s’effondre et les traders poussent pour atteindre 212 $ comme objectif, avec le risque de dépasser les 180 $ au cas où les pertes seraient encore plus importantes si un une tempête parfaite se produit.

Graphique journalier BNB/USD

Cependant, l’évolution des prix est toujours soutenue dans Binance Coin, le SMA à 55 jours oscillant toujours en dessous des plus bas des derniers jours ou semaines. Cela indique que les traders ont toujours un élément de sécurité qui se négocie à leurs côtés pour attraper et supporter tout dérapage en cours de route. Si ce SMA de 55 jours s’avérait suffisamment fort pour briser le schéma baissier, attendez-vous à voir un rallye BNB vers 340 $ en retestant et en cassant le SMA de 200 jours à la hausse.