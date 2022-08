Prédiction des prix d’Apecoin : APE ne fera pas le poids face au puissant dollar | Cryptomonnaie

Le prix d’Apecoin est toujours bon pour générer des bénéfices intrajournaliers ou à court terme.

Le prix APE sera suffisamment résilient pour résister à l’environnement macroéconomique actuel.

Attendez-vous à ce que plus de force du dollar se répercute vers l’automne et l’hiver alors que les États-Unis devraient surperformer.

L’action sur les prix d’Apecoin (APE) a du mal à se décider alors que les investisseurs s’inquiètent de ce que sera leur prochaine étape, car plusieurs avertissements sont émis à gauche et à droite par les banques, les banques centrales et les indicateurs économiques que les turbulences sur l’inflation et la pression des salaires n’est pas fini du tout. Comme les investisseurs voient leurs revenus diminuer par la hausse du coût de la vie, moins d’argent peut être alloué aux crypto-monnaies à investir. Le dollar américain est de retour sous la parité face à l’euro, mais le billet vert a encore beaucoup de marge de manœuvre, ce qui est une mauvaise nouvelle car l’action des prix APE pourrait déjà chuter de 40 % uniquement à cause de cela.

Le prix APE pourrait chuter de 40% des échanges de l’indice du dollar à des sommets historiques

Le prix Apecoin se situe près du marqueur de 5 $ qui a été au plus bas de l’action du couteau en baisse le 11 mai et a été utilisé comme plateau pour que les commerçants fassent une pause, réservent un profit et l’utilisent comme point d’entrée pour un éventuel rebond plus élevé. Les derniers jours de bourse ont montré que l’intérêt est là, car les creux ont grimpé au-dessus de ce niveau de 5 $. De minces gains seront à gagner dans les semaines et les mois à venir, mais ce ne sera que pour les traders expérimentés. Dans l’ensemble, l’action des prix APE sera une «vente sur rallye» car l’indice du dollar a encore beaucoup de marge de manœuvre, et davantage de signaux commencent à confirmer ce résultat.

Le prix APE risque, à plus long terme, de chuter comme une pierre au cours des trois prochains mois. Les commerçants commenceront à ressentir la pression hivernale sur les prix de l’énergie et verront plus de revenus se dissoudre à la suite de cela, avec moins d’argent à mettre au travail dans les crypto-monnaies, en tandem avec le dollar qui se renforcera davantage car la Fed n’arrêtera pas de grimper jusqu’à ce que l’objectif d’inflation soit atteint, et il reste encore un long chemin à parcourir. Une fois que le prix APE est par défaut à ce niveau de 5 $, le prochain support arrive à 4,27 $, soit vers le début du rallye estival en juillet avant que les traders ne puissent commencer à puiser dans les bénéfices avec un court-circuit vers 3,06 $ et en imprimant 40 % de pertes par rapport à l’endroit où Apecoin se négocie. au moment de la rédaction.

Graphique journalier APE/USD

Bien sûr, les banques ont toujours été très prudentes et faciles dans leur communication, allant rarement à contre-courant du contexte macroéconomique actuel. Cela pourrait être le même résultat pour le moment, car les conditions possibles pourraient commencer à s’assouplir et ouvrir une certaine place à un scénario de boucle d’or où les salaires ont augmenté, l’inflation commence à baisser plus rapidement et plus largement, et ramène les gens à dépenser et à acheter des crypto-monnaies. Ce scénario déclencherait une vague d’achat massive et verrait le prix APE se négocier autour de 7,50 $, le plus haut du rallye de l’été.