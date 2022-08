Décodez le prochain mouvement de Bitcoin avec les responsables du FMI, rallye à 60 000 $ à venir ? | Cryptomonnaie

La corrélation de Bitcoin avec les marchés boursiers asiatiques a augmenté, selon des responsables du FMI.

Les marchés asiatiques, l’Inde, le Vietnam et la Thaïlande ont adopté les crypto-monnaies et l’adoption de Bitcoin a continué de croître.

Le prix du Bitcoin est prêt à viser le niveau de 60 000 $, les analystes identifient trois signaux haussiers dans le graphique BTC.

Le prix du bitcoin et les performances des marchés boursiers asiatiques sont corrélés, ont fait valoir des responsables du FMI. Plusieurs pays d’Asie ont adopté Bitcoin, Ethereum et les crypto-monnaies, malgré les préoccupations réglementaires. Les risques croissants liés à l’utilisation de Bitcoin en font un environnement sensible pour la cryptomonnaie en Asie.

La corrélation de Bitcoin avec les marchés boursiers asiatiques a augmenté

Colin Wu, un journaliste chinois, a rapporté que les responsables du Fonds monétaire international (FMI) ont observé que la corrélation entre la performance des marchés boursiers asiatiques et les actifs numériques tels que Bitcoin a considérablement augmenté.

Wu explique que des pays asiatiques comme l’Inde, le Vietnam et la Thaïlande ont adopté et adopté le Bitcoin et les crypto-monnaies. Il y a un pic dans l’adoption individuelle et institutionnelle de Bitcoin malgré les préoccupations réglementaires.

Bien que les gouvernements et les forces de l’ordre des pays asiatiques soient conscients des risques croissants posés par Bitcoin et y restent sensibles, la corrélation de Bitcoin avec les actions asiatiques est réelle et les responsables du FMI l’ont reconnu.

Le FMI estime que l’adoption rapide de Bitcoin dans les pays asiatiques soulève des problèmes de stabilité financière. Avant la pandémie de covid-19, les crypto-monnaies semblaient isolées du système financier et Bitcoin ne montrait aucun signe de corrélation avec les marchés boursiers asiatiques. Cependant, après la pandémie, ce scénario a changé.

Le volume des échanges de crypto en Asie stimule le marché mondial

Les investisseurs asiatiques se sont entassés dans la crypto pendant la pandémie, ce qui a accru la corrélation entre la performance des marchés boursiers de la région et le Bitcoin. La corrélation des rendements et de la volatilité entre le Bitcoin et les marchés boursiers asiatiques a considérablement augmenté depuis 2020.

Les responsables du FMI ont identifié trois moteurs clés de la connexion asiatique de Bitcoin : l’acceptation croissante des plates-formes liées à la cryptomonnaie, les véhicules d’investissement sur le marché boursier et de gré à gré qui ont une plus grande adoption de la cryptomonnaie, et l’acceptation par les investisseurs particuliers et institutionnels.

Alors que le FMI plaide pour que les marchés boursiers asiatiques alimentent le prochain mouvement de Bitcoin, les analystes présentent une perspective haussière sur l’actif.

Le prix du Bitcoin est prêt pour un rallye à 60 000 $

El Crypto Prof, un analyste crypto pseudonyme, est optimiste sur Bitcoin. L’analyste a identifié trois signaux haussiers dans le graphique des prix Bitcoin similaires à 2018-19. MACD, l’indicateur de momentum qui suit la tendance révèle une divergence classique.

L’analyste a identifié une correction ABC dans le graphique des prix Bitcoin. Une correction ABC est un modèle graphique de mouvement vers le bas mesuré imbriqué dans un mouvement vers le haut mesuré. Ceci est cohérent avec la mise en place de Bitcoin en 2018-19. L’analyste s’attend à une hausse du prix du Bitcoin à 60 000 $.

Les analystes de Netcost-Security sont sur la même page et affirment que les vendeurs ont pris du recul. Les traders Bitcoin sont intervenus et le prix de l’actif est prêt à se remettre de sa chute. Pour les objectifs de prix et plus d’informations, regardez la vidéo ci-dessous :