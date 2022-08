Les prédictions du dernier trimestre des banques américaines annoncent des problèmes pour l’action sur le prix des pièces de Crypto.com | Cryptomonnaie

La pièce de monnaie Crypto.com voit les traders se battre, mais ils pourraient ne l’être que pour une courte période.

Le prix du CRO devrait se corriger car plusieurs banques américaines ont publié des prédictions et des perspectives de détérioration pour le dernier trimestre de 2022.

Attendez-vous à voir une baisse à 0,08 $ alors que davantage de sorties sont sur le point de se produire.

L’action sur les prix des pièces Crypto.com (CRO) voit les traders ne pas donner leurs positions et essayer de lutter contre l’action baissière des prix qui s’accroche aux crypto-monnaies. Bien que le prix du CRO ait pu réaliser quatre jours consécutifs de gains, toute euphorie pourrait être de courte durée. Plusieurs banques américaines ont annoncé que l’argent liquide était la meilleure option pour le dernier trimestre de 2022. Cela indique que de nombreux investisseurs devraient retirer leurs fonds et drainer le support en capital des crypto-monnaies avec un autre effondrement en cours.

Le prix CRO doit être drainé

Le prix des pièces Crypto.com voit les traders poussés contre le pivot mensuel à 0,1290 $ et semble prêt à revenir au-dessus de la moyenne mobile simple sur 55 jours pour éventuellement redémarrer le test à 0,1598 $, qui a échoué le 3 août. bonne nouvelle pour ces prédictions à court terme, car une fuite de trésorerie pourrait se déclencher de sitôt. Non seulement la saisonnalité devrait commencer, septembre étant le mois le moins performant pour les crypto-monnaies ces cinq dernières années, mais en raison des problèmes actuels d’inflation et de hausse des prix, les investisseurs et les commerçants pourraient vouloir mettre leur argent de côté pour payer les factures du ménage. au lieu de s’aventurer à échanger des crypto-monnaies.

Sur le dos de cela, le prix du CRO pourrait commencer à baisser à mesure que l’argent est retiré avec une pression de vente constante éclipsant l’action des prix. La première est cette ligne rouge à 0,1107 $ qui est la référence qui doit attraper et maintenir toute baisse des prix. Si cela ne tient pas, attendez-vous à voir la situation du CRO se détériorer davantage vers 0,080 $, ce qui correspond au support mensuel S1 de juillet et au S3 mensuel d’août, avec une baisse de 40 %.



Graphique journalier CRO/USD

Vendredi prochain, le symposium Fed Jackson Hole devrait avoir lieu avec le président de la Fed, Jerome Powell, sur scène. Les marchés seront suspendus aux lèvres de Powell pour entendre d’éventuels indices sur le plafonnement des hausses de taux, ou peut-être même des baisses de taux potentielles qui pourraient se produire. Cela présenterait un scénario de boucle d’or où les marchés boursiers se redresseraient de manière significative, et le vent favorable du Nasdaq pousserait les crypto-monnaies à la hausse dans l’ensemble. Traduit en action de prix CRO, cela indiquerait une cassure possible au-dessus de 0,1598 $ et atteignant 0,20 $ à la hausse, détenant près de 60 % des gains.