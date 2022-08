L’exploitation minière de Bitcoin coûtera moins de 0,5% de l’énergie mondiale si BTC atteint 2 millions de dollars: Arcane | Cryptomonnaie

Le bitcoin (BTC), la crypto-monnaie la plus appréciée au monde, a le potentiel d’être un important consommateur d’énergie à l’avenir, mais seulement s’il atteint plusieurs millions de dollars, selon de nouvelles estimations d’Arcane Research.

La société de recherche et d’analyse cryptomonnaie Arcane Research a publié lundi un rapport estimant l’évolution de la consommation d’énergie de Bitcoin vers 2040.

Rédigé par l’analyste d’Arcane Research Jaran Mellerud, le rapport souligne que la consommation d’énergie future de Bitcoin diffère massivement en fonction du prix futur du Bitcoin ainsi que de facteurs tels que les frais de transaction, les prix de l’électricité et autres.

Si le prix du BTC atteint 2 millions de dollars en 17 ans, le Bitcoin pourrait consommer 894 térawattheures (TWh) par an, soit 10 fois plus qu’aujourd’hui, suggère le rapport. Malgré une croissance énorme, une telle consommation d’énergie ne représenterait que 0,36 % de la consommation mondiale d’énergie estimée en 2040, contre 0,05 % aujourd’hui pour Bitcoin, a estimé l’analyste.

« Actuellement, sur la base de leur consommation d’énergie de 88 TWh et d’un prix moyen de l’énergie de 50 $ par MWh, les mineurs de Bitcoin dépensent environ 50 % de leurs revenus en énergie », a noté Mellerud.

La consommation énergétique future de Bitcoin serait beaucoup plus faible dans des scénarios moins haussiers. Le prix du BTC devrait atteindre 500 000 $ d’ici 2040 pour que le Bitcoin consomme 223 TWh par an. Si Bitcoin se négocie à 100 000 dollars dans 17 ans, l’exploitation minière de BTC ne consommerait que 45 TWh par an, note le rapport.

Consommation d’énergie estimée de Bitcoin 2022-2040. Source : Recherche arcanique

L’analyste a poursuivi en mentionnant l’impact significatif de la réduction de moitié du Bitcoin, un événement quadriennal impliquant une réduction de 50 % de la récompense globale des mineurs. Selon le rapport, le prix du BTC doit augmenter à un rythme effréné en raison de la réduction de moitié, tandis que « l’effet d’atténuation » de la réduction de moitié peut être compensé par l’augmentation des frais de transaction à l’avenir. « Une telle augmentation ne se produira que s’il y a une demande importante pour l’utilisation de Bitcoin comme système de paiement », a écrit Mellerud, ajoutant :

Le prix du Bitcoin dépend de la demande du marché pour le Bitcoin en tant que réserve de valeur, tandis que les frais de transaction sont déterminés par l’utilisation du Bitcoin comme moyen d’échange.

Comme une réserve de valeur et un moyen d’échange constituent deux des fonctions les plus importantes de la monnaie, le rapport suggère également que la consommation d’énergie de Bitcoin n’atteindra un niveau significatif que si Bitcoin réussit en tant que monnaie.

Comme de nombreux sceptiques du BTC pensent qu’un tel scénario n’est guère possible, ils ne devraient pas s’inquiéter de la consommation d’énergie de Bitcoin, a laissé entendre Mellerud, déclarant :

J’ai une bonne nouvelle pour ceux d’entre vous qui veulent voir la consommation d’énergie de Bitcoin diminuer : vous pouvez vous détendre dans votre fauteuil, car vos souhaits seront exaucés si Bitcoin échoue en tant que système monétaire. Et vous pensez que Bitcoin échouera, n’est-ce pas ?

L’industrie minière de Bitcoin a subi une baisse importante en 2022 au milieu de l’hiver de la crypto-monnaie en cours, de nombreux grands mineurs de crypto ayant choisi de vendre leurs avoirs en BTC pour continuer à fonctionner. Les sociétés minières aux États-Unis ont également subi des pressions de la part des régulateurs, les législateurs américains demandant des données sur la consommation d’énergie à quatre grandes sociétés minières BTC.

Malgré le climat de plus en plus baissier, de nombreux mineurs de Bitcoin sont toujours optimistes quant aux perspectives de prix à court et à long terme de Bitcoin. Selon le vice-président senior de Canaan, Edward Lu, l’industrie minière est une « entreprise saine et rentable » à long terme.