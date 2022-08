Le prix Ethereum Classic produira un déclencheur d’achat avant d’exploser de 25% | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum Classic tente de se redresser après avoir formé un plancher local à 31,20 $.

En cas de succès, ce rebond pourrait propulser ETC de 25 % à 39,03 $ ou environ 40 $.

Un basculement du plancher de support de 25,11 $ vers un niveau de résistance invalidera la thèse de la reprise et reprendra la tendance à la baisse.

Le prix Ethereum Classic se consolide après avoir formé un creux local alors que le prix du Bitcoin se démène pour trouver un support. La reprise d’ETC dépend du déclenchement potentiel du rebond à la hausse de BTC, ce qui représenterait un balayage du niveau de support de 20 750 $. En cas de succès, ETC pourrait déclencher un mouvement explosif pour combler le déséquilibre créé lors du récent crash.

Le prix Ethereum Classic attend un déclencheur d’achat

Le prix Ethereum Classic a formé un double creux à 31,20 $ après avoir chuté de 25 % entre le 18 et le 22 août. Cette évolution a conduit à une reprise rapide de 5 %, mais le plan a été déjoué par le prix BTC, qui a chuté.

En conséquence, les investisseurs peuvent attendre que le prix du Bitcoin collecte la liquidité présente en dessous de 20 750 $ avant de prendre une position longue sur ETC. Une fois que la grande crypto a balayé le niveau susmentionné, les investisseurs peuvent vérifier si ETC a également balayé la liquidité d’arrêt de vente reposant en dessous de 31,20 $.

Si cela se produit, ce sera l’achat requis pour commencer à accumuler le prix Ethereum Classic. Dans un tel cas, ETC pourrait rallier 25 % pour combler le déséquilibre présent à 39,03 $. Dans certains cas, le rebond pourrait atteindre le niveau psychologique de 40 $ et y former un sommet local.

Graphique ETC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum Classic ne parvient pas à rester au-dessus des creux égaux formés à 31,20 $ ou à se redresser au-dessus, cela indiquera une faiblesse parmi les acheteurs d’ETC. Dans un tel cas, les acteurs du marché peuvent rechercher un nouveau test des niveaux de support de 26,27 $ et 25,11 $.

Un chandelier quotidien proche de la barrière de 25,11 $ qui le fait basculer dans un niveau de résistance invalidera la thèse de reprise haussière du prix Ethereum Classic.