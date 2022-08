La communauté Ethereum se divise sur les solutions de censure des transactions | Cryptomonnaie

La communauté Ethereum est divisée sur la meilleure façon de répondre à la menace de censure des transactions au niveau du protocole à la suite des sanctions du gouvernement américain sur les adresses liées à Tornado Cash.

Au cours de la semaine dernière, les membres de la communauté Ethereum ont proposé des coupures sociales ou même un soft fork activé par l’utilisateur (UASF) comme réponses possibles à la censure au niveau des transactions sur Ethereum, certains l’appelant un «piège» qui fera plus de mal que de bien et d’autres déclarant qu’il est nécessaire de fournir « des propriétés crédibles de neutralité et de résistance à la censure » sur Ethereum.

Le débat houleux survient après que le mineur d’Ethereum Ethermine a choisi de ne pas traiter les transactions de l’outil de confidentialité basé sur Ethereum, désormais sanctionné par les États-Unis, Tornado Cash, ce qui a incité les membres de la communauté Ethereum à s’inquiéter de ce qui se passerait si d’autres validateurs centralisés faisaient de même.

La communauté Ethereum débat également de l’efficacité du social slashing pour lutter contre la censure sur le réseau Ethereum, car la stratégie pourrait conduire à une scission de la chaîne avec certains validateurs traitant les transactions sur la chaîne sans censure et les autres ne validant que la chaîne conforme à l’OFAC.

La réduction sociale est le processus par lequel les validateurs voient un pourcentage de leur mise réduit s’ils ne valident pas correctement les transactions entrantes ou agissent autrement de manière malhonnête.

Cela peut devenir un problème important si les régulateurs exigent de grands services de jalonnement centralisés comme Coinbase et d’autres grands pools centralisés, qui ensemble investissent plus de 50 % d’Ether (ETH) dans la chaîne Ethereum Beacon 2.0 pour valider uniquement les chaînes conformes à l’OFAC.

Le fondateur de Cyber ​​Capital, Justin Bons, soutient que le slashing « est un piège » qui « représente un risque plus important que le règlement OFAC » et ne sera pas une solution viable pour lutter contre la censure au niveau du protocole.

Dans un fil Twitter en 21 parties lundi, Bons a déclaré que les échanges de coupures sociales pourraient « priver des utilisateurs innocents de leurs dépôts », ce qui « violerait leurs droits de propriété ».

Bons a également déclaré que trop de validateurs se conformant aux forces de l’ordre sur Ethereum « conduiraient à une scission de la chaîne », au point où « les censeurs commenceraient à ignorer ou n’attesteraient pas les blocs contenant des OFAC violant les TX ».

Le fondateur du podcast Ethereum The Daily Gwei Anthony Sassano a écrit sur Twitter samedi que « les dommages collatéraux sont inévitables dans les attaques sociales […] cela vaut la peine de protéger les propriétés crédibles de neutralité et de résistance à la censure d’Ethereum.

Pendant ce temps, le développeur de Geth Marius Van Der Wijgen partageait un sentiment similaire déclarant que la préservation de la censure sur le réseau Ethereum devrait être la plus haute priorité de la communauté Ethereum :

Si nous autorisons la censure des transactions des utilisateurs sur le réseau, nous avons fondamentalement échoué. C’est *la* colline sur laquelle je suis prêt à mourir.

« Si nous commençons à autoriser la censure des utilisateurs sur Ethereum, tout cela n’a aucun sens et je quitterai l’écosystème. […] Je pense que la résistance à la censure est l’objectif le plus élevé d’Ethereum et de l’espace blockchain en général, donc si nous faisons des compromis là-dessus, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire, à mon avis », a-t-il ajouté.

La chercheuse en crypto Erica Wall a ajouté qu’à ce jour, la résistance à la censure a servi de propriété essentielle sur le réseau Ethereum et que même si nous constatons une certaine censure sur le front-end, « cela ne fera que s’aggraver si la censure commence à se produire à côté d’Ethereum lui-même. ”

La débâcle de la censure déclenchée par Tornado Cash sévit dans la communauté Ethereum depuis plus d’une semaine maintenant.