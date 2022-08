La fractale des prix de Cardano prévoit une hausse de 15% bientôt | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a récemment glissé en dessous de creux égaux, formés à 0,488 $ et 0,450 $, et a collecté des liquidités.

Si la fractale de liquidité persiste, cette décision pourrait déclencher une hausse rapide de 15 % pour ADA.

Un chandelier quotidien clôturant en dessous de 0,435 $ sans reprise invalidera la thèse haussière.

Le prix Cardano révèle une configuration intéressante qui a été répétée quatre fois au cours des deux derniers mois environ. L’événement le plus récent a eu lieu le 23 août, ce qui prévoit un mouvement rapide mais explosif pour ADA.

Le prix Cardano prêt pour la reprise

Le prix de Cardano a d’abord formé cette fractale lorsque les plus bas du 19 juin ont collecté la liquidité restant en dessous du plus bas précédemment formé à 0,435 $. Ce mouvement a été suivi d’une reprise rapide au-dessus de 0,435 $, ce qui a confirmé le début d’un rallye de reprise.

En conséquence, le prix de Cardano a augmenté de 24 % la semaine prochaine. Des configurations similaires ont été remarquées trois fois de plus, la plus récente s’étant produite entre le 20 et le 23 août, alors que l’ADA s’est écrasé d’environ 20 %.

Ce creux oscillant a collecté des liquidités reposant en dessous des creux égaux formés à 0,488 $ et du creux oscillant du 27 juillet à 0,450 $. De plus, l’altcoin s’est également redressé au-dessus du plus bas précédent, indiquant que les traders sont prêts pour un rallye.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Cardano remonte d’au moins 8 % pour retester l’obstacle de 0,488 $. Mais le franchissement de cette barrière pourrait conduire à une nouvelle révision du blocus de 0,505 $ après une hausse de 12 %. Idéalement, la tendance haussière s’épuisera autour de 0,530 $, c’est-à-dire après une hausse de 17 % à partir de 0,456 $.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

D’autre part, si le prix de Cardano ne parvient pas à rester au-dessus de 0,456 $, cela signalera une faiblesse du modèle susmentionné. Un chandelier quotidien clôturant en dessous de 0,435 $ sans reprise invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, le prix de Cardano pourrait revoir le plancher de support de 0,415 $.