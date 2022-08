First Mover Asia : Vente de crypto en raison de la politique de la Fed ; Les cryptos baissent légèrement dans les échanges de lundi | Cryptomonnaie

La société de négoce d’actifs cryptomonnaies QCP Capital surveillera plus tard cette semaine les remarques du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, concernant leur effet potentiel sur les marchés des actifs numériques.

Prix: Bitcoin et Ether baissent légèrement alors que les investisseurs s’inquiètent de la politique monétaire et de l’incertitude macroéconomique.

Insights: La société de négoce d’actifs cryptomonnaies QCP Capital a imputé la récente vente de cryptomonnaie au bellicisme de la Réserve fédérale et au possible abandon de l’ETH par Jump Capital.

Bitcoin (BTC) : 21 216 $ −1,7 %

Éther (ETH) : 1 588 $ -1,9 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 4 137,99 −2,1 %

Or : 1 749 $ l’once troy + 0,1 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,04 % + 0,05

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Bitcoin décline ; Ether tombe, bien que l’intérêt des investisseurs réapparaisse

De James Rubin

Bitcoin est resté fermement au-dessus de 21 000 dollars lundi après-midi alors que les investisseurs continuaient de s’inquiéter des propos à venir du président de la Fed américaine, Jerome Powell, et de la même incertitude macroéconomique qui a englouti les marchés de tous bords pendant près d’un an.

La plus grande crypto-monnaie en valeur marchande s’échangeait récemment à environ 21 100 $, en baisse d’environ un point de pourcentage au cours des dernières 24 heures. La BTC a chuté de 10% au cours des cinq derniers jours après la publication de la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) en juillet, suggérant que la banque maintiendrait sa prescription actuelle d’inflation de 75 points de base, des hausses de taux d’intérêt. On s’attend à ce que Powell signale l’intention de la banque centrale dans un discours prononcé lors du symposium économique annuel de la Fed à Jackson Hole, Wyoming plus tard cette semaine.

« L’élan du bitcoin s’est évaporé à mesure que les actifs risqués se ramollissent avant le symposium de Jackson Hole », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché à Oanda, dans un e-mail. « Une trop grande partie de Wall Street s’attend à ce que l’inflation prenne deux ans ou plus pour que la Fed maîtrise l’inflation. »

Pourtant, Moya a ajouté avec espoir que la faiblesse de Bitcoin « ne correspondait pas à la pression de vente frappant les actions… un signe que les investisseurs ne sont pas prêts à voir les prix retester les creux de juin ».

Ether a proposé lundi une histoire à deux volets. La deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière a récemment changé de mains en dessous de 1 600 $, une baisse de plus de 2% qui a laissé l’ETH à son plus bas niveau en près de trois semaines au milieu des inquiétudes des investisseurs selon lesquelles la société de capital-risque Jump Capital abandonnait le jeton. Mais comme Jimmy He de CoinDesk l’a écrit, un rapport du fournisseur de données Kaiko a révélé que l’argent revenait lundi sur le marché à terme des ETH. « Alors que le prix est tombé en dessous de 1 600 $, nous avons observé une augmentation significative de l’intérêt ouvert », a noté Kaiko.

Malgré la récente baisse de l’éther, le directeur des investissements d’Arca, Jeff Dorman, est resté optimiste quant à ses prix futurs, déclarant dans sa newsletter hebdomadaire Two Satoshi que les inquiétudes à ce sujet étaient exagérées. Alors que « long ETH » est certainement un commerce bondé et télégraphié, c’est probablement encore l’une des meilleures opportunités d’investissement risque/récompense dans les actifs numériques en ce moment », a écrit Dorman.

Les autres altcoins étaient largement dans le rouge sur le volume moyen des échanges avec SOL et SAND récemment en baisse de plus de 6% et 5%, respectivement.

Les marchés boursiers qui ont été largement corrélés aux prix de la cryptomonnaie ont souffert tout au long de la journée des mêmes préoccupations qui affligent les marchés de la cryptomonnaie. Le Nasdaq et le S&P 500, axés sur la technologie, ont tous deux chuté de plus de 2 %, et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) presque autant que les marchés sont revenus au climat plus averse au risque du début de l’été.

Moya a noté que le bitcoin pourrait tomber en dessous de 20 000 dollars si le dollar, qui s’est renforcé, continue sur cette voie. « Bitcoin peut avoir des arguments pour défendre le niveau de 20 000 dollars, mais il peut être difficile pour ce niveau de se maintenir si le dollar roi continue de s’apprécier avant le discours du président de la Fed Powell au Symposium de Jackson Hole », a-t-il écrit.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Cosmos ATOME +1,8 % Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Solana SOL −4,9 % Plate-forme de contrat intelligente Shiba Inu SHIB −4,2 % Devise Décentralisé MANA −4,2 % Divertissement

Les racines de la vente actuelle de crypto

Par Shaurya Malwa

Les marchés de la cryptomonnaie ont été battus au cours du week-end alors que le rallye de l’éther induit par la fusion a pétillé et que le sentiment général de «risque» a fait baisser les prix – les contrats à terme ayant enregistré plus de 800 millions de dollars de liquidations depuis vendredi.

L’éther a chuté de 25 % au cours de la semaine dernière après une hausse de près d’un mois. DOGE et SHIB ont chuté de plus de 15 % lundi, tandis que les jetons alimentant les chaînes de blocs de couche 1 Avalanche, Polkadot et Solana ont connu des baisses pouvant atteindre 12 %.

Dans une émission Telegram lundi, QCP Capital, basé à Singapour, a blâmé deux facteurs, le bellicisme monétaire continu de la banque centrale américaine, pour le glissement en l’absence d’un déclencheur spécifique, ajoutant qu’il s’attendait à ce que les marchés continuent de se négocier latéralement au cours des prochaines semaines.

« Les responsables de la Fed ont activement repoussé le discours accommodant sur le marché », ont déclaré les commerçants du QCP. « Cela a conduit les actions à stagner et à se négocier à la baisse, les rendements à la hausse et [the U.S. dollar] mobilisation à tous les niveaux. »

« Les discussions sur Jump déversant une grande quantité d’ETH avant la fusion ont contribué à la ruée vers la prise de bénéfices sur les achats d’ETH », a ajouté la société, faisant référence à l’éminente société de trading de crypto Jump Crypto.

Les traders QCP ont ajouté qu’ils avaient vu « des prises de bénéfices importantes » qui ont finalement conduit à des liquidations de positions longues à effet de levier qui se sont accumulées au cours d’un fort rallye d’un mois, dont les effets ont été observés « surtout dans l’éther » qui a augmenté de 130% le mois dernier .

La société a déclaré qu’elle surveillerait le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell lors du symposium économique de Jackson Hole dans le Wyoming vendredi pour son impact potentiel sur les marchés.

Après la publication mercredi dernier des minutes de juillet de la Fed, le consensus parmi les observateurs de la banque centrale est que Powell signalera des hausses de taux d’intérêt supplémentaires et abruptes dans ses remarques du symposium, certains commerçants déclarant que les techniques de bitcoin ont basculé et que le plus grand crypto par marché le plafond pourrait voir des baisses à venir, comme l’a rapporté CoinDesk, certains commerçants déclarant que les techniques de bitcoin ont basculé à la baisse et que le

