Séparer Bitcoin de Blockchain, lequel a une valeur économique ? | Cryptomonnaie

Les puristes de Bitcoin ont déclaré que Bitcoin et blockchain sont inséparables. Jetons un œil à la réalité.

Wall Street construit sur la blockchain

S’il vous plaît, considérez que la crypto s’effondre, Goldman Sachs vise un Wall Street construit sur la blockchain

Les plus grandes banques de Wall Street ont largement évité d’investir directement dans les crypto-monnaies. Mais beaucoup travaillent discrètement pour intégrer la blockchain, la technologie derrière la crypto, dans le commerce et d’autres activités. Goldman Sachs négocie déjà des obligations et d’autres titres de créance pour des clients sur des réseaux basés sur la blockchain tels qu’Ethereum, et la banque construit sa propre plateforme de trading basée sur la blockchain. JPMorgan Chase a déjà une plate-forme en place, appelée Onyx. En dehors du secteur bancaire, Walmart Inc. a utilisé la blockchain pour suivre ses chaînes d’approvisionnement. Dans l’immobilier, certaines sociétés de titres l’ont utilisé pour enregistrer l’accession à la propriété. « La technologie Blockchain va recâbler tous les services financiers », a déclaré Tom Farley, l’ancien président de la Bourse de New York. Cela dit, les entreprises de Wall Street expérimentent des projets de blockchain depuis au moins cinq ans. Malgré beaucoup de battage médiatique, peu ont eu un impact généralisé sur la façon dont les transactions financières se déroulent. D’autres ont jeté l’éponge. Un groupe de compagnies d’assurance européennes a formé un consortium appelé B3i en 2016 pour explorer les utilisations de la blockchain dans leur secteur. En juillet, le consortium a fermé ses portes après avoir échoué à lever de nouveaux capitaux.

La blockchain viendra

Le bitcoin ne peut pas être séparé de la blockchain, mais il est déjà prouvé que la blockchain n’a ni besoin ni besoin de bitcoin.

Il est important de noter que Bitcoin est un réseau public distribué qui nécessite du minage et d’énormes quantités d’électricité (preuve de travail) pour fonctionner. En revanche, les systèmes de blockchain utilisés par Goldman et Walmart nécessitent une autorité autorisée.

L’avantage présumé du réseau distribué sans autorisation de Bitcoin fond sous l’augmentation des coûts énergétiques pour le faire fonctionner, des registres massifs et des coûts de conversion de Bitcoin en dollars, euros, etc., pour fonctionner comme de l’argent.

La blockchain autorisée finira par être un grand gagnant. Et ce sera un gagnant sans Bitcoin. Le bitcoin est trop instable, trop coûteux pour une utilisation transactionnelle et trop dépendant de l’énergie.

Faits amusants

Épargnez-moi la sève de pouvoir envoyer du Bitcoin n’importe où instantanément à moindre coût. Il faut encore convertir Bitcoin en dollars, euros, yens ou quoi que ce soit pour le dépenser.

Bientôt, les monnaies numériques des banques centrales seront véritablement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sans frais, mais avec des défauts bien connus, notamment le risque de confiscation.

C’est un aparté. La technologie blockchain réussira, autonome.

Enfin, il est plus qu’idiot de croire que les gouvernements adopteront le Bitcoin en masse ou qu’il réussira en tant qu’argent s’ils ne le font pas.

Bitcoin a connu un succès incroyable en tant que moyen de spéculation. Mais contrairement à la blockchain, Bitcoin n’avancera jamais au-delà de cela.

Ironiquement, plus le Bitcoin réussit en tant qu’outil de spéculation, moins il est utilisé comme monnaie, son objectif initial déclaré.

Pourquoi utiliser Blockchain ?

Valeur perçue du Bitcoin

Une grande partie de la valeur perçue de Bitcoin n’est plus qu’un battage spéculatif. Le mot « bezzle » est une bonne description.

Bezzle est un écart temporaire entre la richesse perçue et la valeur économique à long terme.

