Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Knife Catching 102 – Sir Guillotin’s Fate | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin se consolide après une forte baisse le week-end.

Le prix Ethereum pourrait présenter une opportunité haussière, mais le niveau d’invalidation ne doit pas être dépassé.

Le prix d’ondulation montre de fortes techniques baissières, et les objectifs inférieurs sont susceptibles d’être dépassés.

Joseph Guiltoin, l’inventeur de la tristement célèbre guillotine médiévale, aurait été tué par sa propre invention. Le plaidoyer franc de Guilotin contre les mesures d’exécution de la France avec son propre appareil conduirait à sa disparition karmaïque. Les attrapeurs de couteaux peuvent considérer le sort de Sir Guilotin comme un symbole et peut-être une loi naturelle dans des environnements de marché à la baisse. Ne perdez pas la tête en tendant trop la main.

Le prix du Bitcoin baisse fortement

Le prix du bitcoin est retombé en territoire d’intérêt haussier depuis près d’un mois, vers la fin du mois de juillet. Les traders qui ont raté le rallye estival pourraient être incités à ouvrir une position dans l’espoir que la barrière répétera l’histoire et en incitera une autre.

Le prix du bitcoin au moment de la rédaction des enchères à 23 124 $ alors qu’une consolidation latérale se déroule après la chute libre du 18 août. L’indice de force relative montre un afflux de volume de transactions, ce qui pourrait favoriser un marché très volatil dans les jours à venir.

La théorie des ondes fractales dérivant du comportement précédent du marché Bitcoin en 2018 est utilisée pour prévoir une éventuelle chasse à la liquidité de l’argent intelligent. Placer une entrée haussière autour des niveaux de prix actuels est peu judicieux. Tenter d’attraper un creux près de la zone de 19 600 $ pourrait être une configuration commerciale à haut risque et à récompense élevée. Le point d’invalidation à haut risque ne devrait pas remplacer le plus bas du 18 juin à 17 622 $.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix Ethereum est une lame dangereuse

Le prix d’Ethereum est devenu une cible d’intérêt clé car les baissiers ont provoqué une vente massive au cours du week-end, dépassant à la fois les moyennes mobiles simples de 8 et 21 jours. L’indicateur de profil de volume montre une lecture presque identique à la chasse à la liquidité du 24 juillet, avec un creux du marché établi à 1435 $. La vente est devenue un catalyseur pour un faux argent intelligent, permettant un rallye de 35% vers le récent sommet mensuel de 2030 $.

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1550 $. L’indice de force relative peut chuter, ce qui justifie l’idée que les traders fassent preuve de prudence lorsqu’ils recherchent des opportunités de capture de couteaux. Une deuxième tentative à 1435 $ pourrait être un bon endroit pour que les attrapeurs de couteaux commencent à scalper sur des délais plus courts. Le bas idéal se situerait entre 1330 $ et 1350 $. Les objectifs haussiers se situeraient entre 1 850 $ et 1 910 $, mais sont susceptibles de changer à mesure que l’évolution des prix se révèle.

L’invalidation du scénario haussier très risqué dépend de la détention de 1 250 $ comme support. Si 1 250 $ devaient être marqués à tout moment dans un avenir proche, les haussiers devraient immédiatement perdre leurs positions ; une frénésie de vente pourrait se produire, ciblant les 880 $ désormais établis le 18 juin, entraînant une baisse de 44 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Graphique ETH./USDT sur 4 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix du XRP se rapproche de la calamité

Le prix XRP semble être le moins susceptible de réussir au sein du trio cette semaine. Le jeton de remise numérique est submergé sous un canal de tendance descendante après avoir chuté à la manière d’un centime d’Eiffel le 19 août.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,33 $. Les niveaux de liquidité proches de 0,325 $ seront probablement marqués dans les prochains jours. Un modèle de divergence haussière a été affiché en raison de la forte baisse de 13 %. Les traders à la recherche d’un rebond haussier (basé sur la divergence haussière) doivent être avertis que les divergences au sein des territoires de surachat et de survente peuvent être des pièges à argent intelligents. Le prix XRP montre le potentiel de trancher directement à travers le 1er niveau de liquidité et de conquérir la zone de prix de 0,30 $.

Être un acheteur du prix XRP est trop risqué pour être justifié, car les perspectives précédentes ont des objectifs aussi bas que 0,24 $. Ainsi, les investisseurs devraient envisager d’attendre en marge des objectifs inférieurs ou de rejoindre les baissiers à moins que le point d’invalidation macro au niveau de 0,0,48 $ ne soit dépassé.

Graphique XRP/USDT sur 4 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security