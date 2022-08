Prédiction de prix Shiba Inu : Combien de jetons brûlés faut-il pour piéger un taureau ? | Cryptomonnaie

Les discussions sur les jetons brûlés et leur impact sur le prix du Shiba Inu persistent dans les médias sociaux et les médias.

Le prix SHIB montre une augmentation massive du volume baissier accompagnée d’une grave divergence baissière.

L’invalidation de la thèse baissière est une plage et clôture au-dessus de 0,00001700 $.

Le sentiment du marché des prix du Shiba Inu reste optimiste malgré la baisse du style penny from eiffel

Le prix du Shiba Inu décorrèle

Le prix du Shiba Inu montre des techniques extrêmement baissières, déconcertant qu’un balayage de l’événement lowes pourrait être en cours. Depuis juillet, des prédictions ciblant les niveaux de 0,000014000 $ et 0,0000017000 $ ont été publiées. Les techniques suggéraient qu’une liquidation immédiate pourrait se produire après qu’une impulsion à 5 vagues vers les cibles haussières se soit produite.

Le 15 août, les deux objectifs haussiers ont été dépassés, le prix du Shiba Inu ayant augmenté de 35 % en une seule journée. À la suite de la montée subite de l’acheteur, l’indice de force relative a mesuré le prix du Shiba Inu comme étant plus suracheté que lorsque le prix notoire des pièces pour chiens s’échangeait de près de 150% plus élevé à 0,00003261 $ en février 2022. Accompagné de la divergence baissière du RSI, un afflux de baissiers volume près du sommet de la hausse des prix et un schéma classique de rampe baissière.

Graphique SHIB/USDT sur 2 jours

Le prix du Shiba Inu se négocie actuellement à 0,00001304 $ Malgré les signaux extrêmement baissiers, un afflux de nouvelles à la une persiste dans les médias concernant la destruction des jetons Shiba Inu de l’offre totale. Selon l’Economic Times, 400 billions de jetons ont récemment été brûlés à l’été 2022.

Les comptes Twitter ont contribué à la discussion avec des modèles théoriques sur l’impact que le burning des jetons SHIB pourrait avoir sur le prix du Shiba Inu et sur l’écosystème global. Selon un compte Twitter populaire et défenseur de la SHIB @SHIBBPP, 111 000 milliards de jetons pourraient être brûlés en quelques mois.

Message original

Malgré le sentiment optimiste du marché, le prix du Shiba Inu n’a pas été bien corrélé avec la théorie des jetons brûlés. D’un point de vue technique, le prix SHIB a eu du mal à réaliser des gains persistants, et la récente hausse de 35% a peut-être été trop forte pour que les haussiers puissent se maintenir. Ce qui était autrefois une consolidation de prise de bénéfices proche des niveaux de 0,00001500 $ s’est transformé en une baisse de style «penny-from-Eiffel» car le prix SHIB est actuellement en baisse de 27% depuis que le nouveau sommet mensuel à 0,000018000 $ a été établi.

Le récent pompage et vidage confond les perspectives techniques précédentes qui prévoyaient une baisse supplémentaire de 25 %. Les cibles d’intérêt baissières sont proches des niveaux de liquidité de 0,00000970 $ à court terme.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche et clôture au-dessus de 0,00001700 $. Si les traders peuvent dépasser ce niveau, ils pourraient être en mesure de déclencher un scénario haussier ciblant 0,00001978 $, entraînant une augmentation de 52 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.

