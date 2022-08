Le prix du Bitcoin est à la croisée des chemins – il est temps d’acheter ou devriez-vous attendre le Jackson Hole Symposium ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin fait face à des turbulences sous le SMA de 200 jours alors que les baissiers se concentrent sur les plus bas de juin.

Les investisseurs ne savent pas s’ils doivent acheter ou attendre des prix plus bas, autour de 18 776 $.

Alors que le prix du Bitcoin cherche une échappatoire, tous les regards se tournent vers le symposium économique annuel de la Fed vendredi.

Le prix du Bitcoin oscille entre le marteau et l’enclume quelques jours après avoir abandonné la mission de combler l’écart à 28 000 $. La plus grande crypto-monnaie a rebondi sur le support à 20 800 $ vendredi, mais n’a pas été en mesure de dépasser la congestion des vendeurs autour de 21 818 $. D’un autre côté, les investisseurs sont nerveux, invoquant la crainte de baisses s’étendant jusqu’aux creux de juin à environ 18 776 $.

À quoi s’attendre du discours de Powell vendredi

Le symposium économique annuel de la Réserve fédérale américaine à Jackson Hole, Wyoming, aura lieu vendredi. Jerome Powell, le président de la Fed, devrait sortir fort du cycle de resserrement qui a suscité un intérêt continu en 2022. Les turbulences du marché de la cryptomonnaie peuvent être largement attribuées au resserrement de la politique monétaire de la Fed.

« Je m’attendrais à ce que Powell indique assez clairement que le rythme des futures hausses de taux pourrait ralentir mais qu’ils ont encore beaucoup à grimper et devraient rester élevés pendant un certain temps », a pesé Michael Kramer, le fondateur de Mott Capital Management. à ce sujet dans une mise à jour hebdomadaire des marchés.

Partageant le même sentiment avec Kramer, David Duong, responsable de la recherche institutionnelle chez Coinbase, a estimé dans une mise à jour des marchés que Powell « soulignera que le cycle de resserrement n’est pas encore terminé ».

La baisse d’environ 10 % du prix du Bitcoin la semaine dernière a effrayé les investisseurs, avec plus de questions que de réponses – le prix plancher à 18 776 $ est-il suffisant pour inverser le marché baissier ? Et Bitcoin atteindra-t-il 28 000 $ dans les semaines à venir ?

David Duong de Coinbase explique que « BTC retestera probablement le support à 20 830 $ et 19 230 $ au cours des prochaines semaines ». Deux niveaux susceptibles de déterminer le prochain mouvement du prix du Bitcoin sont la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à la hausse et la congestion des acheteurs à 20 800 $. Une cassure au-dessus de cette moyenne mobile confirmerait le retour des haussiers sur le marché et pousserait à 28 000 $.

À la baisse, une clôture quotidienne inférieure à 20 800 $ entraînera des pertes massives en raison de la vente de panique. Dans ce cas, le support est projeté à 18 776 $ – le plus bas de juin.

Graphique BTC/USD sur huit heures

Malgré l’analyse pessimiste ci-dessus, le même graphique de huit heures brosse un tableau haussier du prix du Bitcoin. Comme le souligne le stochastique, la reprise des conditions de survente actuelles pourrait permettre à BTC de progresser au-dessus de la SMA de 200 jours.