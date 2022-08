Solana, Shiba Inu et Dogecoin occupent le devant de la scène alors que Crypto.com lance de nouvelles paires de trading | Cryptomonnaie

Crypto.com a répertorié de nouvelles paires de trading BUSD avec Solana, Shiba Inu et Dogecoin.

La plateforme d’échange a ajouté les nouvelles paires de trading à l’application Crypto.com.

Le prix de Solana est prêt pour la reprise, les analystes identifient des plus bas plus élevés dans le graphique SOL.

Crypto.com a annoncé une liste de nouvelles paires de trading sur son application crypto. Solaba, Shiba Inu et Dogecoin ont été ajoutés aux paires BUSD sur l’application Crypto.com.

Crypto.com braque les projecteurs sur Solana, Shiba Inu et Dogecoin

Crypto.com, une plate-forme cryptomonnaie et un important échange d’actifs numériques, a mis en lumière Solana, Shiba Inu et Dogecoin. Crypto.com a ajouté des paires de trading BUSD pour SOL, SHIB et DOGE, rendant les crypto-monnaies plus accessibles.

L’ajout de nouvelles paires de trading pourrait favoriser l’adoption des trois crypto-monnaies par les traders sur Crypto.com. L’échange compte plus de 50 millions d’utilisateurs, ce qui augmente l’exposition et l’accessibilité de SOL, DOGE et SHIB parmi ses utilisateurs d’applications.

Solana prêt à se redresser, affirment les analystes

PostyXBT, un analyste crypto pseudonyme, est optimiste sur Solana. L’analyste pense que le prix de Solana est prêt à se redresser après avoir atteint son dernier plus bas à 34,50 $. La structure des prix de Solana n’est pas baissière, l’analyste pense que SOL est prêt pour la reprise.

Tableau des prix SOL-USDT Perpetual Futures sur 1 jour

Shiba Inu et Dogecoin se préparent pour leur retour

Les pièces de monnaie sur le thème Shiba-Inu SHIB et DOGE sont prêtes pour un retour après des pertes à deux chiffres au cours de la semaine dernière. Les baleines ont continué à accumuler des SHIB et détiennent actuellement 163 millions de dollars de Shiba Inu dans leur portefeuille. Un pic d’activité des baleines et des transactions de grande valeur d’une valeur de 100 000 $ ou plus coïncide avec les sommets locaux de Shiba Inu et de Dogecoin. Par conséquent, les promoteurs anticipent une reprise en SHIB et DOGE.

Les analystes d’UToday affirment que Shiba Inu est à un point décisif à 0,00001294 $. Le prochain mouvement de Shiba Inu pourrait déterminer si la pièce meme déclenche une tendance à la hausse ou à la baisse.

Tableau des prix SHIB-USDT