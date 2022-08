Chainlink devrait chuter de 25% vers le fond | Cryptomonnaie

Le prix de Chainlink est sur le point de s’effondrer car les pertes n’augmentent que le lundi.

Le prix LINK ne trouve pas de support à proximité, doit chercher plus au sud.

Attendez-vous à une baisse de 25 % vers le plus bas de cette année, près de 5,26 $, avant d’atteindre 5,00 $.

Le prix de Chainlink (LINK) évolue en montagnes russes après un week-end très agité où le prix de LINK semblait capable de compenser certaines pertes subies la semaine dernière. Comme votre manège préféré dans le parc à thème, le prix LINK s’est négocié un peu plus haut, pour se transformer en un manège mortel qui pourrait le faire chuter jusqu’à 25% avant de toucher le fond. Le niveau historique de 5 $ pourrait être sous pression sur ces montagnes russes.

Le prix LINK devrait se transformer en un tour de la mort

Le prix de Chainlink chute de plus de 3% le jour au moment de la rédaction, la session ASIA PAC ayant commencé sur un ton négatif qui n’a fait que s’accentuer lors de la session européenne. Après la baisse déjà importante de la semaine dernière, une autre baisse est annoncée comme pivot mensuel, et la moyenne mobile simple sur 55 jours se transforme maintenant en un double plafond que les traders peuvent utiliser comme une entrée de gamme parfaite pour défendre et gérer l’action des prix. Les éléments baissiers l’emportant sur les éléments haussiers, attendez-vous à voir une baisse significative plus bas.

Le prix LINK a été rejeté dimanche contre 7,18 $, où résident le pivot mensuel et le SMA de 55 jours. Avec un sommet plat et une forte baisse à l’ouverture lundi, la main des traders est montrée, et il ne semble pas que cela se retournera rapidement. Une fois que le creux de la semaine dernière à 6,68 $ est franchi, attendez-vous à voir une nouvelle baisse à 5,26 $, car il n’y a pas de véritables poignées sur le chemin, le S1 mensuel ne montrant aucune signification au cours des dernières semaines, et 5 $ risquant d’être rompu alors que les marchés mondiaux pourraient traverser une autre phase de cette vente mondiale.

LINK/USD Graphique journalier

Au fur et à mesure que la semaine avance, cela s’avérera être une semaine très importante avec le symposium Fed Jackson Hole à la fin de la semaine qui pourrait influencer un retournement potentiel du marché. Si des commentaires accommodants venaient de cet événement, attendez-vous à voir un rallye large et abrupt dans toutes les classes d’actifs des marchés, les crypto-monnaies recevant les vents favorables indispensables pour éliminer les traders et surmonter le ralentissement. L’action des prix dans Chainlink reviendrait, dans ce cas, au-dessus du pivot mensuel et testerait la ligne de tendance ascendante verte pour une rentrée vers 9,50 $.