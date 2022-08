Le jalonnement d’Ethereum explose avant la fusion, 13,3 millions d’ETH sur le contrat de dépôt | Cryptomonnaie

Le taux de staking d’Ethereum a dépassé 11 % avant la transition vers la preuve de participation, selon OKLink.

36 000 ETH ont été ajoutés chaque semaine au contrat de staking depuis début août.

Le prix d’Ethereum pourrait baisser à 1 300 dollars avant de rebondir, selon les analystes.

La fusion Ethereum, prévue pour la mi-septembre, se rapproche, alors que le volume d’ETH déposé dans le contrat explose. Les adresses de jalonnement ETH2 ont grimpé, puisque 13,3 millions de jetons Ethereum ont été jalonnés jusqu’à présent.

Un pic du jalonnement d’Ethereum peut-il aider le prix de l’ETH à se redresser ?

Le prix de l’Ethereum a subi une baisse, entraînant des pertes de 20 % au cours de la semaine dernière. Sur la base des données d’OKLink, il y a une augmentation constante du volume d’Ethereum jalonné sur le contrat ETH2. 13 344 312 jetons ETH ont été jalonnés sur le contrat de jalonnement ETH2, ce qui équivaut à 20,7 milliards de dollars.

Malgré l’incertitude entourant la transition d’Ethereum vers la preuve de participation et la probabilité d’un hard fork conduit par les partisans de la preuve de travail, la communauté a soutenu la fusion via le jalonnement ETH. Il reste à voir si une augmentation du volume d’ETH jalonné alimente un sentiment haussier parmi les détenteurs.

Jalonnement ETH2

Chaque semaine depuis début août, 36 000 ETH ont été déposés dans le contrat. Cela montre le support du commerçant de crypto pour l’altcoin avant la fusion, un événement qui devrait changer le cours de la valeur, de l’utilité et de l’adoption d’Ethereum.

Le prix d’Ethereum pourrait baisser avant la reprise

Les analystes ont évalué le graphique des prix Ethereum et ont révélé une probabilité de baisse à 1 300 $. Smart Contracter, l’un des principaux analystes et commerçants de cryptomonnaie, prédit que l’ETH pourrait atteindre un plus bas avant sa reprise. Les analystes considèrent que 1 300 $ sont le niveau de prix idéal pour accumuler l’altcoin.

Smart Contracter a appliqué la théorie des vagues d’Elliott au graphique des prix Ethereum et a noté que le modèle ABC plus large corrigeant la hausse des cinq vagues a commencé sur Ethereum. L’analyste s’attend donc à un rebond qui finit par être un plus bas plus élevé pour Ethereum.

Si la structure des prix d’Ethereum continue de sembler haussière à 1 300 $, c’est le bon niveau pour récupérer l’ETH avant la dernière vague et une reprise.

Tableau des prix ETH-USD sur 1 jour