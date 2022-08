La baisse hebdomadaire de 10% de Bitcoin donne le contrôle aux traders avant le symposium de Jackson Hole | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a chuté de plus de 10 % la semaine dernière, sa plus forte baisse en deux mois. Les analystes affirment que la chute des prix a mis les baissiers sous contrôle avant le symposium économique annuel de la Réserve fédérale américaine à Jackson Hole, Wyoming, vendredi.

La plus grande crypto-monnaie a été vendue alors que le procès-verbal de la réunion de juillet de la Fed repoussait activement les espoirs d’assouplissement des liquidités en 2023. Les discussions sur la vente d’éther par Jump Crypto ont stimulé la prise de bénéfices dans le jeton natif de la blockchain d’Ethereum.

La chute de Bitcoin a brisé les graphiques techniques et ravivé la tendance baissière, selon les observateurs.

« Le glissement de la semaine dernière a mis les baissiers aux commandes. Le marché mettra un certain temps à s’inverser et aurait besoin de bonnes nouvelles », a déclaré le trader et analyste Alex Kruger à CoinDesk, ajoutant qu’il est peu probable que le président de la Fed, Jerome Powell, offre de bonnes nouvelles plus tard. la semaine.

Selon David Duong, responsable de la recherche institutionnelle chez Coinbase, le graphique technique quotidien du bitcoin a basculé et la crypto-monnaie pourrait continuer à perdre du terrain à court terme.

« BTC retestera probablement le support à 20 830 $ et 19 230 $ au cours des prochaines semaines », a noté Duong dans le commentaire hebdomadaire des marchés, ajoutant que les traders suivront de près les commentaires de Powell lors du symposium de Jackson Hole.

Après les minutes de la Fed de la semaine dernière, il semble y avoir un consensus sur le marché selon lequel Powell sera du côté belliciste lors du symposium économique de Jackson Hole. Le rassemblement annuel, parrainé par la Federal Reserve Bank de Kansas City, accueille des banquiers centraux, des ministres des finances, des universitaires et des acteurs des marchés financiers.

« Le président de la Fed, Jerome Powell, essaiera probablement d’adopter une approche plus mesurée dans le Wyoming et soulignera que le cycle de resserrement n’est pas encore terminé », a noté Duong. Le resserrement monétaire de la Fed a bouleversé le marché des crypto-monnaies cette année.

Michael Kramer, le fondateur de Mott Capital Management, a écrit dans une mise à jour hebdomadaire sur les marchés : « Je m’attends à ce que Powell indique assez clairement que le rythme des futures hausses de taux pourrait ralentir, mais qu’ils ont encore beaucoup à grimper et qu’ils resteront probablement élevés. pour quelques temps. »

La Fed a déclaré en juillet qu’il serait approprié de ralentir le resserrement à un moment donné, déclenchant une reprise de soulagement des actifs à risque. Cependant, selon Dan Peng, vice-président de la plateforme de gestion d’actifs numériques Metalpha basée à Singapour, la politique monétaire opère avec un décalage. Ainsi, la banque centrale s’en tiendra probablement à son scénario belliciste au moins pendant un certain temps.

L’effet des taux d’intérêt plus élevés sur l’inflation se fera sentir dans environ six mois. dit Peng. « Il est encore trop tôt pour faire plus d’appels pour le bitcoin en ce moment. »

La Fed dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour maintenir son biais favorable au resserrement pendant un certain temps, car les conditions sur la quasi-totalité des marchés financiers américains se sont assouplies depuis la mi-juin.

Le durcissement des conditions économiques est largement considéré comme un signe de ralentissement de la croissance et vice-versa. Plus les conditions sont strictes, plus il est difficile pour la banque centrale de drainer les liquidités de l’économie sans restreindre la croissance.

Alors que les perspectives à court terme de Bitcoin semblent sombres, la majeure partie de la tendance à la baisse s’est probablement déroulée. « Dans une perspective à moyen et long terme, le marché actuel est au bas du cycle de Kitchin, et le processus de construction du bas se reproduira au cours des prochains mois », a déclaré Peng de Metalpha.

Le graphique montre que les conditions financières américaines se sont assouplies depuis la mi-juin. (Bloomberg, Coinbase) (Bloomberg, Coinbase)

Alors que les perspectives à court terme du bitcoin semblent sombres, la majeure partie de la tendance à la baisse s’est probablement déroulée. « Dans une perspective à moyen et long terme, le marché actuel est au bas du cycle de Kitchin, et le processus de construction du bas se reproduira au cours des prochains mois », a déclaré Peng de Metalpha.