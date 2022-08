Pourquoi préférez-vous regarder House of The Dragon au lieu de l’action des prix CRO cette semaine | Cryptomonnaie

L’action du prix des pièces de monnaie Crypto.com plonge légèrement de 1% ce matin lors de la session ASIA PAC.

Le prix CRO révèle cependant un rejet douloureux au cours du week-end.

Un rebond du chat mort est en préparation et pourrait voir l’action des prix s’effondrer à 0,11 $.

L’action sur les prix des pièces de monnaie Crypto.Com (CRO) voit ce lundi matin des traders prendre d’assaut les portes avec les contrats à terme américains en baisse et le Nasdaq même en baisse de plus de 2%. Avec ce ton sombre, les crypto-monnaies prennent également du recul. Sur le plan technique, le prix CRO a été rejeté à un niveau fondamental et pourrait voir plus de pertes être compensées au cours de la semaine, il est donc temps de s’éloigner et de regarder la préquelle de Game of Thrones House of The Dragon au lieu des marchés ce la semaine.

Le prix CRO rompt son amour d’été

Le prix des pièces Crypto.com a connu une légère reprise au cours du week-end, les traders étant capables de se déplacer à contre-courant alors que la force du dollar a été interrompue pendant le week-end avec la fermeture des marchés des changes. Dans cet espace et en l’absence de pression négative, CRO a organisé une reprise de 5 % à 0,13 $. C’est en ce qui concerne les bonnes nouvelles, car les traders CRO ont reçu un rejet ferme dimanche contre le pivot mensuel proche de ce niveau de 0,13 $ et ont vu leurs gains se coupler un peu avec déjà plus de 1% de pertes dans les échanges tôt le matin.

Le prix du CRO risque donc de s’essouffler davantage et de chuter davantage une fois qu’il passera en dessous du creux de la semaine dernière à 0,12 $. À partir de là, il ne reste que quelques centimes vers le S1 mensuel, et cette ligne de fond rouge est marquée sur le graphique à 0,11 $. Cette barrière sera essentielle car une fois que cela tombera quelque part cette semaine, environ 20% des pertes pourraient être reportées alors que le plus bas de cette année sera à nouveau testé à 0,10 $ et moins.

Graphique journalier CRO/USD

Les marchés financiers travaillent vers un grand événement catalyseur cette semaine, probablement l’un des plus importants pour le front des banques centrales de cette année. Il s’agit du fameux symposium Fed Jackson Hole qui aura lieu ce jeudi et vendredi, où plusieurs chefs de banque centrale prendront la parole et pourront canaliser des commentaires supplémentaires vers les marchés. Bien sûr, le conférencier principal est le président de la Fed, Jerome Powell, qui doit prendre la parole vendredi après-midi. S’il apporte des commentaires apaisants, les marchés se rallieront à cela, le prix du CRO devant dépasser 0,13 $ et pourrait atteindre 0,16 $ en un clin d’œil.