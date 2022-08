Le prix d’Ethereum reste un actif bêta par rapport à Bitcoin malgré la prochaine mise à jour de Merge | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum continue de baisser, stoppant sa reprise à court terme après le récent crash de 19 %.

L’ETH est susceptible de balayer le creux de 1 521 $ avant de tenter un autre rebond à 1 675 $.

Une poursuite de la pression de vente pourrait envoyer prématurément le jeton de contrat intelligent à 1 478 ou moins.

Le prix de l’Ethereum reste un actif bêta par rapport au prix du Bitcoin car il a chuté de près de 8 % au cours des douze dernières heures tandis que le BTC a glissé d’environ 4 %. Ce développement indique que la prochaine mise à jour de Merge, où l’actif passera de Proof-of-Work (PoW) à Proof-of-Stake (PoS), n’a pas contribué à réduire le degré élevé de corrélation qui existe entre les deux. des atouts.

Le prix Ethereum reste très influençable

Le prix d’Ethereum s’est effondré d’environ 19 % alors qu’il suivait les traces de Bitcoin entre le 18 et le 20 août. Alors qu’une reprise semblait se poursuivre, la récente flambée de la pression de vente du prix du BTC a provoqué un retour prématuré de l’ETH. La seule chance que le rebond puisse être déclenché à nouveau est si le prix du Bitcoin balaie les creux égaux de 20 750 $ ou si le prix de l’Ethereum balaie le creux de 1 521 $ formé le 21 août.

De préférence, si la première perspective se produit en premier, le deuxième scénario n’aura aucune importance pour toute tentative de récupération. En ce qui concerne les objectifs de hausse, les investisseurs ETH peuvent s’attendre à une légère augmentation à 1 675 $ pour combler l’inefficacité et déclencher son inversion ici.

Dans certains cas étranges, cette hausse pourrait s’étendre à 1 730 $ et y former un plafond avant de s’inverser et de poursuivre sa tendance à la baisse. Quel que soit l’endroit où se forme le sommet local, le prix d’Ethereum est dû à un nouveau test du déséquilibre à la baisse à 1 474 $.

Cependant, l’ETH pourrait revoir le niveau de support de 1 280 $ si la pression de vente continue de s’accumuler.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Bien que les objectifs de récupération ne soient pas gravés dans le marbre, un retournement de l’obstacle de 1 730 $ indiquera la résurgence des acheteurs d’Ethereum. Après cela, si l’ETH produit un plus haut au-dessus du récent point de basculement à 2 019 $, cela invalidera la thèse baissière du prix Ethereum.

Dans ce cas, l’ETH pourrait poursuivre sa tendance à la hausse pour revisiter la zone de 2 100 $ à 2 300 $, qui a toujours été une zone de haute résistance.