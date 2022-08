Les frais de transaction Bitcoin moyens chutent à moins de 1 $ à mesure que les difficultés du réseau se rétablissent | Cryptomonnaie

Les frais de transaction moyens sur la blockchain Bitcoin (BTC) sont tombés en dessous de 1,00 $ pour la première fois en plus de deux ans, renforçant encore son cas d’utilisation en tant que système financier grand public viable.

Les frais de transaction élevés sur les réseaux blockchain nuisent aux utilisateurs, en particulier lors de transactions de faible valeur. Par exemple, les frais de transaction sur la blockchain Ethereum ont monté en flèche plusieurs fois pendant le battage médiatique des jetons non fongibles (NFT), provoquant un stress chez les utilisateurs généraux.

Alors que l’écosystème Bitcoin a également subi sa juste part de frais de transaction élevés dans le passé, des mises à niveau opportunes – y compris Lightning Network et Taproot – garantissent des transactions plus rapides et moins chères au fil du temps. Lundi, les frais de transaction Bitcoin moyens sont tombés à 0,825 $, un nombre vu pour la dernière fois le 13 juin 2020.

Frais de transaction Bitcoin moyens au cours des 3 dernières années. Source : Blockchain.com

Outre les mises à niveau en temps opportun, la baisse des frais de transaction peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment la baisse des prix du marché et la diminution des difficultés d’exploitation minière. Cependant, la difficulté d’exploiter un nouveau bloc BTC connaît une reprise régulière à mesure que les mineurs accèdent à du matériel moins cher tout en se remettant de la pénurie prolongée de puces.

Tableau de difficulté du réseau Bitcoin. Source : Blockchain.com

Comme on l’a vu ci-dessus, le mois d’août a également marqué la fin de la chute de trois mois des difficultés du réseau – se remettant à 28,351 milliards de dollars après sa chute libre. Grâce aux efforts constants de la communauté, le réseau Bitcoin continue d’afficher des signes révélateurs d’un système financier sain.

Bien que les utilisateurs s’attendent à ce que chaque mise à niveau du réseau réduise les frais de gaz et les vitesses de transaction, toutes les mises à niveau ne sont pas conçues pour servir le même objectif. Par exemple, la mise à niveau la plus attendue d’Ethereum, The Merge, ne réduira pas les frais de gaz.

Comme expliqué par la Fondation Ethereum :

La fusion déconseille l’utilisation de la preuve de travail, passant à la preuve de participation pour le consensus, mais ne modifie pas de manière significative les paramètres qui influencent directement la capacité ou le débit du réseau.

La mise à niveau de Merge consiste à joindre la couche d’exécution existante du réseau principal Ethereum avec la chaîne Beacon, éliminant efficacement le besoin d’une exploitation minière à forte intensité énergétique.