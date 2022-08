Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les marchés de la crypto se bousculent pour se rétablir avant le prochain crash | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est dans une reprise potentielle qui pourrait le pousser jusqu’à 22 600 $.

La reprise du prix d’Ethereum ne pourrait le faire grimper que de 1 650 $ en raison de multiples obstacles.

Le prix de l’ondulation est lent en termes de reprise alors qu’il se débat avec le plancher de support de 0,340 $.

Le prix du bitcoin a connu une vente massive au cours des quatre derniers jours et tente de se consolider et de se redresser depuis lors. Certains altcoins ont été bien meilleurs à la récupération qu’Ethereum et Ripple. Quoi qu’il en soit, un rallye de reprise semble plausible pour les marchés de la cryptomonnaie.

Le gouvernement australien convient que plus d’un million d’utilisateurs ont interagi avec les crypto-monnaies depuis 2018, en conséquence, il adopte une approche différente pour réglementer l’espace crypto. Dans cet effort, le gouvernement fédéral australien créerait une «carte de jetons» pour les actifs cryptomonnaies. Cette décision vise à protéger les investisseurs et à les protéger d’eux-mêmes. Le trésorier Jim Chalmers a déclaré :

Dans l’état actuel des choses, le secteur de la cryptomonnaie est en grande partie non réglementé et nous devons faire du travail pour trouver le bon équilibre afin de pouvoir adopter des technologies nouvelles et innovantes tout en protégeant les consommateurs.

Alors que différents pays adoptent des approches différentes pour réglementer l’espace cryptomonnaie, Bitcoin semble prêt pour la récupération avant sa prochaine étape.

Le prix du bitcoin envisage une reprise

Le prix du Bitcoin s’est effondré de 12 % entre le 18 août et le 20 août et a atteint un creux de 20 750 $, qui est le quatrième creux égal formé depuis le 18 juillet. Bien que la reprise ait poussé le BTC à 21 500 $, la hausse semble plafonnée à 22 600 $.

Un rejet au niveau susmentionné suivi d’un balayage des 20 750 $ semble plausible. Par conséquent, les investisseurs doivent se méfier d’une reprise prématurée.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

Alors que les choses sont à la recherche du prix du Bitcoin, une ventilation du niveau de support de 20 750 $ et son basculement dans un niveau de résistance retarderont le rallye de reprise. Dans un tel cas, BTC pourrait s’effondrer aussi bas que 17 578 $ pour collecter des liquidités, se reposant en dessous des bas oscillants formés entre le 18 juin et le 13 juillet.

Les perspectives de prix d’Ethereum restent tellement tellement

Le prix d’Ethereum s’est également effondré d’environ 19 % après le signal de Bitcoin entre le 18 et le 20 août. Cependant, la reprise semble être beaucoup plus courte car l’ETH est déjà en train de retracer. Les investisseurs peuvent s’attendre à une légère hausse à 1 675 $ pour combler l’inefficacité et déclencher son inversion ici.

Cependant, dans certains cas étranges, ce mouvement pourrait s’étendre à 1 730 $ et y former un sommet local avant de s’inverser et de poursuivre sa tendance à la baisse. Quel que soit l’endroit où se forme le sommet local, le prix d’Ethereum est dû à un nouveau test du déséquilibre à la baisse à 1 474 $.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Bien que les objectifs de reprise semblent ambigus, un retournement de l’obstacle de 1 730 $ indiquera la résurgence des acheteurs. Cependant, un plus haut au-dessus du récent point de basculement à 2 019 $ invalidera la thèse baissière du prix Ethereum.

Prix ​​d’ondulation prêt pour un certain rebond

Le prix de l’ondulation oscille autour de l’obstacle de 0,340 $ sans biais directionnel à l’esprit. Le rallye de récupération pour Bitcoin est la seule chose qui peut faire grimper le prix du XRP.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le jeton de remise atteigne le niveau de résistance de 0,360 $. Le rallye de reprise est susceptible de former un sommet local ici, avant de s’inverser et potentiellement d’échanger la liquidité restant en dessous des creux égaux formés à 0,326 $.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

D’autre part, si le prix Ripple transforme l’obstacle de 0,381 $ en un plancher de support, il invalidera la thèse baissière en conquérant un niveau de résistance de longue date. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du XRP passe à la barrière de 0,439 $.