Bitcoin à 300 000 $ ou 10 000 $ ? Le patron de JP Morgan met en garde contre quelque chose de pire que la récession | Cryptomonnaie

Jamie Dimon a averti les clients de JP Morgan qu’une récession pourrait être à l’horizon, avec 20 à 30 % de chances que quelque chose de pire se produise.

L’objectif de la Réserve fédérale de faire passer l’inflation de 8 % à 4 % d’ici la fin de 2022 pourrait être déraillé en cas de ralentissement économique.

Alors que Skybridge Capital a récemment prédit une remontée du prix du Bitcoin à 300 000 $, les analystes évaluent la probabilité d’une correction du BTC.

Jamie Dimon de JP Morgan a mis en garde les clients lors d’une conférence téléphonique contre « quelque chose de pire que la récession » dans l’économie actuelle. Dimon pense que la probabilité de quelque chose de pire que le ralentissement économique est de 20 à 30 %.

JP Morgan met en garde contre quelque chose de pire qu’une récession

Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, a déclaré à ses clients lors d’une récente conférence téléphonique qu’il y avait des nuages ​​​​d’orage à venir. Cela implique malgré l’état robuste actuel de l’économie américaine, quelque chose de pire qu’une récession est dans les cartes. Dimon estime que la probabilité d’une légère récession est de 20 % à 30 % ; une grave récession a des chances similaires, car la Réserve fédérale a augmenté les taux d’intérêt.

Le resserrement quantitatif et les perspectives macroéconomiques pointent vers « quelque chose de pire qu’une récession » dans l’économie américaine. Alors que la récession pourrait ralentir l’économie, le président de la Banque mondiale est sur la même page que Dimon et a commenté la forte inflation.

David Malpass, président de la Banque mondiale, a déclaré :

L’économie mondiale est à nouveau en danger. Il fait face à une inflation élevée et à une croissance lente en même temps. Même si une récession mondiale est évitée, la douleur de la stagflation pourrait persister pendant plusieurs années, à moins que des augmentations majeures de l’offre ne soient déclenchées.

Skybridge Capital prévoit une hausse des prix du Bitcoin à 300 000 $

Skybridge Capital, une société de gestion d’investissements, a récemment prédit une hausse des prix du Bitcoin à 300 000 $. Anthony Scaramucci, fondateur et associé directeur de la société mondiale de gestion d’actifs Skybridge Capital, a une vision optimiste de Bitcoin et Ethereum. Scaramucci pense que le prix du Bitcoin pourrait grimper à 300 000 $ au cours des 12 à 24 prochains mois. Le fondateur a expliqué aux investisseurs que la plus grande crypto-monnaie du monde devrait atteindre 300 000 dollars à long terme ; par conséquent, ils devraient « se détendre » et « rester à long terme ».

Scaramucci soutient,

Le marché de la cryptomonnaie, nous pensons que la majeure partie de l’effet de levier est complètement hors de ce système. Vous assistez donc à une très forte reprise. C’est un rappel aux investisseurs de ne pas se retirer, de combattre leur propre peur, de rester patients et de rester à long terme.

Le prix du Bitcoin se dirige vers 300 000 $ ou 10 000 $ ?

Neko, analyste et commerçant de crypto, a noté que le prix du Bitcoin a chuté à 21 700 $ dans le cycle baissier en cours. Ce niveau est la clé de la hausse des prix BTC car il s’agit du seuil de rentabilité moyen cumulé de tous les détenteurs de Bitcoin, à 21 700 $.

Le prix du marché du Bitcoin atteint le niveau de ventilation moyen cumulé

Bleeding Crypto, des analystes crypto pseudonymes, affirment que le prix du Bitcoin subit une baisse chaque septembre, quatre années de suite. Il reste à voir où se dirige BTC en septembre 2022, mais cela suggère que la tendance baissière actuelle n’est peut-être pas terminée.

Tableau des prix Bitcoin USD, quatre années de suite