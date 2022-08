Le prix de Tezos laisse présager une accentuation du récent crash grâce à un nouveau test de 1,33 $ | Cryptomonnaie

Tezos Prix a collecté des liquidités se situant au-dessus des niveaux de 1,95 $ et 1,66 $, comme indiqué dans l’article précédent.

Maintenant, les investisseurs peuvent regarder la liquidité se reposer sous les creux de juillet et les creux égaux formés à 1,33 $.

Si un rallye de reprise a lieu en premier, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Tezos revienne à la moyenne à 1,78 $ avant une baisse.

Tezos Prix a créé un changement dans la structure du marché et favorise actuellement les baissiers. Après des semaines de hauts et de bas plus élevés, XTZ a récemment produit un plus bas plus bas et pourrait potentiellement continuer à faire de même, mais les investisseurs doivent se méfier du retour à la moyenne.

Prix ​​​​Tezos et possibilité de réversion moyenne

Tezos Prix avait créé des hauts égaux à 1,95 $ et des bas égaux à 1,66 $, ce qui en faisait une cible facile pour les teneurs de marché de pousser le prix à leur goût. Comme discuté dans un article précédent, ces points de liquidité ont été balayés, entraînant un crash de 20%.

Alors que le prix XTZ oscille autour de 1,62 $, les investisseurs doivent prendre du recul et lire la situation dans son ensemble. Tezos se situe toujours dans la fourchette allant de 1,36 $ à 2,28 $ qu’il a créée début mai 2022. Un coup d’œil à la limite inférieure révèle qu’il existe trois creux plus élevés distinctifs créés en juillet et des creux égaux à 1,33 $.

Si la tendance baissière se poursuit, un balayage de 1,33 $ semble probable. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à un krach de 18 %. Cependant, la meilleure option pour les vendeurs à découvert serait d’attendre un renversement de la position actuelle à 1,78 $ ou 1,82 $. Étant donné que cette réversion moyenne suivie d’un balayage de 1,33 $ pourrait entraîner une vente de 27 %.

Graphique XTZ/USDT sur 1 jour

D’autre part, si Tezos Prix transforme la barrière de 1,82 $ en un plancher de support, les investisseurs doivent se méfier d’un renversement potentiel de la tendance. Cependant, une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 1,95 $ ou environ 2,00 $ invalidera la thèse baissière et indiquera la reprise d’une tendance haussière.

Dans un tel cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix XTZ revisite la fourchette haute à 2,28 $.