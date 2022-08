Le nouveau gouvernement australien signale enfin sa position en matière de réglementation de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Le trésorier australien Jim Chalmers a déclaré que son gouvernement améliorera la façon dont le système australien gère les actifs cryptomonnaies et offrira une plus grande protection aux consommateurs.

Trois mois après son élection au pouvoir, le parti travailliste australien a enfin rompu son silence sur la manière dont il envisage d’aborder la réglementation cryptomonnaie.

Le trésorier Jim Chalmers a annoncé un exercice de « cartographie de jetons », qui était l’une des 12 recommandations d’un rapport d’enquête du Sénat l’année dernière sur « L’Australie en tant que centre technologique et financier ». Le rapport a été chaleureusement accueilli par l’industrie qui attend avec impatience de voir si le gouvernement ALP l’adopterait.

Destiné à être mené avant la fin de l’année, l’exercice de cartographie des jetons devrait aider à « identifier comment les actifs cryptomonnaies et les services associés devraient être réglementés » et éclairer les futures décisions réglementaires.

Cointelegraph comprend que le Trésor entreprendra également des travaux sur certaines des autres recommandations dans un avenir proche, y compris un cadre de licence pour les fournisseurs de services d’actifs cryptomonnaies traitant des actifs cryptomonnaies de produits non financiers, des exigences appropriées pour protéger la garde des actifs cryptomonnaies des consommateurs et un examen de la structure d’entreprise de type organisation autonome décentralisée (DAO).

Dans une déclaration du trésorier Jim Chalmers, ainsi que du trésorier adjoint et ministre des Services financiers Stephen Jones, et du ministre adjoint de la Concurrence, des organismes de bienfaisance et du Trésor, le Dr Andrew Leigh, le gouvernement dirigé par les Albanais déclare vouloir régner sur un « largement non réglementé ». ” secteur de la cryptomonnaie.

Dans l’état actuel des choses, le secteur de la cryptomonnaie n’est en grande partie pas réglementé et nous devons faire du travail pour trouver le bon équilibre afin de pouvoir adopter des technologies nouvelles et innovantes.

La déclaration note que plus d’un million de contribuables ont interagi avec l’écosystème crypto depuis 2018, et pourtant, « la réglementation a du mal à suivre le rythme et à s’adapter au secteur des actifs cryptomonnaies ».

Les politiciens ont affirmé que le précédent gouvernement dirigé par les libéraux s’était déjà «attelé» à la réglementation des actifs cryptomonnaies par l’intermédiaire de fournisseurs de services secondaires cryptomonnaies «sans d’abord comprendre ce qui était réglementé».

Le gouvernement albanais adopte une approche plus sérieuse pour déterminer ce qui se trouve dans l’écosystème et quels risques doivent être examinés en premier.

S’adressant à Cointelegraph, Michael Bacina, associé chez Piper Alderman, a déclaré que l’exercice de cartographie des jetons serait une « étape importante » pour combler le fossé éducatif important au sein des régulateurs et des décideurs.

« L’Australie dépasse son poids dans la blockchain en ce moment, mais nous avons vu l’incertitude réglementaire conduire les entreprises à quitter l’Australie », a-t-il déclaré.

« Un exercice de cartographie de jetons sensé qui aide les régulateurs et les décideurs politiques à comprendre en profondeur les activités qu’ils cherchent à réglementer et comment la technologie s’interface avec ces activités devrait aider la réglementation à être adaptée à son objectif et à la fois soutenir l’innovation et les emplois en Australie tout en protégeant les consommateurs », il ajouta.

Caroline Bowler, PDG de BTC Markets, a déclaré que cette décision reflétait les appels de nombreux acteurs de l’industrie pour une « réglementation proportionnelle et appropriée » du secteur.

« Les avantages supplémentaires de la cartographie des jetons sont nombreux. Cela apportera une plus grande clarté aux investisseurs en cryptomonnaie, aidera les entreprises à développer leurs propres innovations basées sur la blockchain, fournira des conseils aux échanges de devises numériques et aidera les régulateurs à façonner un régime réglementaire approprié », dit-elle.

Cependant, le Dr Aaron Lane, maître de conférences au RMIT Blockchain Innovation Hub, estime que l’exercice de cartographie des jetons est en quelque sorte une tactique dilatoire de la part du gouvernement travailliste :

Le progrès est le progrès, mais il est décevant que nous ne soyons pas plus avancés sur la voie d’une plus grande certitude réglementaire pour l’industrie et d’une plus grande protection pour les consommateurs.

« Malheureusement, ils ont dû gagner du temps avec un exercice de cartographie symbolique pour leur permettre de se mettre au courant », a-t-il ajouté.