Le prix d’AVAX envisage un crash de 22% après une récente panne | Cryptomonnaie

Le prix d’AVAX est passé en dessous d’un canal parallèle ascendant, faisant allusion à une vente massive.

Les investisseurs peuvent s’attendre à un krach de 22 % à 17,58 $, mais les haussiers pourraient inverser prématurément la baisse autour de la barrière de 20,16 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 25,47 $ invalidera la thèse baissière d’Avalanche.

Le prix AVAX a marqué la fin de sa tendance haussière après près de deux mois de mouvement uniquement haussier. Cette évolution intervient après la récente chute des prix du Bitcoin, qui a également fait souffrir de nombreux altcoins.

Le prix AVAX prêt à plonger

Le prix d’AVAX a enregistré des gains de 126 % entre le 19 juin et le 8 août. Cette montée massive qui a atteint un sommet à 30,98 $ s’est faite sous la forme de hauts et de bas plus élevés. La connexion des lignes de tendance à ces points d’oscillation révèle un canal parallèle ascendant.

Le 18 août, le prix AVAX s’est consolidé autour du niveau de support de 25,47 $ pendant un moment avant de chuter de près de 20 %. Ce piqué du nez a poussé l’altcoin à produire une cassure baissière du canal parallèle ascendant.

Maintenant, le prix AVAX oscille autour du plancher de support de 22,43 $ et pourrait théoriquement chuter de 22 % pour atteindre son objectif à 17,58 $. Cependant, les acheteurs au plancher de support de 20,16 $ pourraient arrêter cette vente prématurément et potentiellement déclencher une inversion.

Un autre scénario dont les acteurs du marché doivent tenir compte est le retour à l’écart de juste valeur de quatre heures à 25,32 $ avant un crash à 20,16 $ ou 17,58 $. Dans un tel cas, les vendeurs à découvert seraient avantagés puisque le gain potentiel passerait de 24 % à 30 %.

Graphique AVAX/USDT sur 12 heures

D’un autre côté, si le prix AVAX renverse le niveau de résistance de 25,47 $, il se rétablira non seulement à l’intérieur du canal parallèle ascendant, mais invalidera également la thèse baissière. Dans un tel cas, la relance du rallye pourrait voir Avalanche revisiter le 30,20 $