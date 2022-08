Le Royaume-Uni adopte la réglementation sur les pièces stables, les chiens de garde financiers attendent et surveillent | Cryptomonnaie

L’industrie britannique de la cryptomonnaie a accueilli de nouvelles règles stables en attendant les conseils des organismes de surveillance financière.

Un projet de loi proposé pourrait clarifier les nouveaux pouvoirs conférés aux régulateurs sur les actifs cryptomonnaies axés sur les paiements, les stablecoins.

La réglementation de la cryptomonnaie fait partie de la stratégie économique post-Brexit du gouvernement britannique. La communauté attend donc l’interprétation des nouvelles règles.

L’industrie britannique de la cryptomonnaie a donné aux régulateurs de nouveaux pouvoirs sur les pièces stables, des actifs cryptomonnaies axés sur les paiements. On ne sait toujours pas comment les règles seront interprétées par les organismes de surveillance financière, la réglementation reste la clé de la stratégie économique post-Brexit du Royaume-Uni.

Crypto.com a obtenu une licence de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni

Crypto.com, un échange de crypto-monnaie basé à Singapour, s’est enregistré auprès de la Financial Conduct Authority britannique. Le régulateur a autorisé la bourse à fournir des services et des biens liés aux actifs numériques aux consommateurs du Royaume-Uni conformément aux lois contre le blanchiment d’argent et le financement « terroriste ».

Ceci est considéré comme une étape positive dans la direction de la réglementation de la cryptomonnaie au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est l’une des principales économies qui a proposé une législation ciblant les pièces stables, après que l’UST de Terra a perdu son ancrage et s’est effondré, déclenchant un bain de sang dans l’écosystème crypto. Le déclin d’une entreprise de 40 milliards de dollars était alarmant pour les régulateurs du monde entier. Les entreprises de crypto-monnaie ont bien accueilli les nouvelles règles et attendent les conseils des régulateurs et des organismes de surveillance financière.

James Alleyne, conseiller juridique du cabinet d’avocats londonien Kingsley Napley, a déclaré :

Nous devrons attendre de voir quelles nouvelles règles seront introduites à la suite du projet de loi pour bien comprendre les nouveaux pouvoirs et approches des différents régulateurs.

Les règles proposées sur les pièces stables définissent la stratégie économique post-Brexit du Royaume-Uni, clé pour les acteurs, les institutions et les plateformes du marché de la cryptomonnaie. Le plan d’extension de la réglementation financière pour couvrir les crypto-monnaies axées sur les paiements vise à maintenir l’arrimage avec les monnaies fiduciaires, comme l’USD. Les nouvelles règles couvriraient l’USDT, l’USDC, le TUSD et d’autres pièces stables qui maintiennent un lien avec fiat.

Lisa Cameron, députée et présidente du groupe interpartis pour la crypto a été citée,