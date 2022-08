Trois raisons pour lesquelles Shiba Inu a le potentiel de vaincre la crise | Cryptomonnaie

Les baleines Ethereum conservent leurs possessions de Shiba Inu d’une valeur de plus de 163 millions de dollars, alimentant un sentiment haussier parmi les détenteurs de SHIB.

Malgré des prises de bénéfices massives lorsque SHIB a atteint 0,00001732 $, les grands investisseurs en portefeuille ont une vision optimiste de la pièce meme.

Shiba Inu est désormais accepté comme moyen de paiement chez le plus grand détaillant américain Best Buy, ce qui stimule l’adoption du SHIB.

Shiba Inu est actuellement dans une tendance baissière et les analystes pensent que le meme cin est prêt à se remettre de son effondrement. Trois développements haussiers chez Shiba Inu pourraient alimenter la hausse des prix de la pièce meme.

Les baleines conservent les avoirs de la SHIB malgré la crise

Shiba Inu a connu un pic de prise de bénéfices lorsque le prix de la pièce meme a atteint 0,00001732 $ la semaine dernière. Sur la base des données du traqueur de crypto-intelligence Santiment, la flambée des prix a coïncidé avec la prise de bénéfices par les grands investisseurs de portefeuille. Les baleines ont abandonné leurs possessions de Shiba Inu pour réaliser des bénéfices, mais depuis le 15 août, les grands investisseurs de portefeuille ont conservé leur SHIB.

Selon WhaleStats, les baleines Ethereum détiennent actuellement 163 millions de dollars de Shiba Inu dans leur portefeuille. En règle générale, les baleines assises sur les avoirs SHIB sont considérées comme un signe haussier pour les pièces de mème. Le pic d’activité des baleines coïncide avec les sommets locaux de Shiba Inu, c’est pourquoi les promoteurs considèrent qu’il est probable que les grands investisseurs attendent le prochain mouvement du prix SHIB.

Shiba Inu accepté comme moyen de paiement chez Best Buy

Best Buy, l’un des plus grands détaillants électroniques, accepte désormais Shiba Inu comme moyen de paiement via BitPay. Le processeur de paiement facilite l’acceptation de SHIB comme moyen de paiement chez Best Buy. Cette évolution a alimenté l’adoption de la SHIB par les titulaires.

Un autre facteur clé de la reprise de SHIB est la domination sociale de la pièce meme. Lunar Crush, une plateforme de crypto-intelligence, affirme que les mentions sociales de Shiba Inu ont atteint leur point culminant en 90 jours. Les mentions sociales de Shiba Inu ont atteint 89 660, c’est un exploit pour la pièce meme, malgré sa tendance actuelle à la baisse.

Shiba Inu pourrait se remettre de sa crise si la demande pour la pièce meme augmente. Avec une acceptation plus large parmi les principaux détaillants et sa domination sociale croissante, SHIB pourrait bientôt récupérer ses pertes. Le prix du Shiba Inu s’est maintenu au-dessus du niveau clé de 0,00001310 $, marqué par Peter Brandt. L’analyste a fait valoir qu’une baisse en dessous de ce niveau pourrait entraîner une chute massive de Shiba Inu.

SHIB-USDT graphique sur 1 jour