Les attaquants du pont Ronin qui ont fui avec 625 millions de dollars transfèrent des fonds vers Bitcoin | Cryptomonnaie

Les attaquants derrière le piratage de 625 millions de dollars sur le pont Ronin ont transféré leurs fonds sur le réseau Bitcoin.

BliteZero, un enquêteur, a suivi le parcours des fonds volés déposés sur ChipMixer, Blender vers le réseau Bitcoin.

Le prix du Bitcoin atteindra les plus bas à 20 694 $ et 19 141 $ selon le meilleur analyste et commerçant Pentoshi.

Les enquêteurs ont suivi les fonds volés du piratage du pont Ronin, tout au long de leur parcours des mélangeurs au réseau Bitcoin. Un enquêteur a présenté son analyse à la communauté crypto, révélant l’emplacement des fonds volés.

Les fonds du pont Ronin ont été suivis sur le réseau Bitcoin

BliteZero a suivi les fonds de l’attaque Ronin de 625 millions de dollars au réseau Bitcoin. Selon un rapport d’analyse de mi-année 2022 sur la sécurité de la blockchain et la lutte contre le blanchiment d’argent, une grande majorité des fonds de piratage de Ronin ont été déposés sur Tornado Cash. Tornado Cash a été sanctionné par le Trésor américain pour des raisons de sécurité nationale. Ethereum du hack a été déposé sur Huobi, FTX et Crypto.com.

La piste ne s’arrête pas aux dépôts de change. Le Trésor américain a sanctionné le mixeur Bitcoin Blender pour son association avec les pirates Ronin. Étant donné que la plupart des adresses de sanction de Blender sont des adresses de dépôt utilisées par les pirates Ronin, des retraits d’échange ont été effectués sur ces portefeuilles.

20,72 millions de dollars ont été retirés des échanges, conformément aux communiqués sanctionnés par le Trésor qui mentionnent «plus de 20,5 millions de dollars». De Tornado Cash, les pirates ont transféré des fonds en utilisant 1 pouce et Uniswap vers renBTC. C’est le point où les fonds ont été transférés vers le réseau Bitcoin.

Les fonds de piratage de Ronin se sont déplacés

Le pillage du piratage Ronin est maintenant relié à BTC

Les enquêteurs ont retracé que les fonds renBTC et Uniswap étaient reliés au réseau Bitcoin par des pirates. Les fonds volés lorsqu’ils sont convertis en BTC peuvent être distribués et éliminés plus efficacement, en théorie. Cependant, les enquêteurs suivent chaque mouvement des attaquants Ronin et le partagent avec la communauté.

Le prix du Bitcoin montre des signes de reprise

Les analystes ont évalué le prix du Bitcoin et identifié des signes de reprise de l’actif. Pentoshi, un analyste de marché et trader de premier plan, pense que Bitcoin va atteindre un creux à 20 694 $ et poursuivre sa baisse à 19 141 $ si les traders ne sont pas en mesure de pousser le BTC plus haut. En cas de reprise au-delà de 21 060 $, Bitcoin pourrait reprendre sa montée à 23 957 $.

Tableau des prix BTC-USDT