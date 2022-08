Le FTX de SBF combat la violation de la confidentialité des crypto-monnaies et mène la guerre contre le protocole aztèque | Cryptomonnaie

FTX a gelé le compte d’un utilisateur en raison d’une transaction avec le zkmoney d’Aztec Network, identifié comme un service de mixage.

FTX a interdit le service de mixage à haut risque, similaire à Tornado Cash qui a récemment été censuré par le Trésor américain.

Le jeton d’échange de FTX, FTT, reste indécis après avoir enregistré des pertes de près de 14 % au cours de la semaine dernière.

L’échange FTX a récemment gelé le compte d’un utilisateur en raison d’une transaction au cours de laquelle l’utilisateur a interagi avec le zkmoney d’Aztec Network. FTX suit les traces d’Uniswap, identifiant et bloquant les protocoles d’activité à haut risque comme Aztec.

FTX gèle le compte d’utilisateur après une transaction avec le zkmoney d’Aztec

L’échange FTX a porté un coup aux utilisateurs interagissant avec des protocoles d’activité à haut risque comme Aztec. Colin Wu, un journaliste chinois, a révélé que FTX bloquerait les utilisateurs qui envoient de l’argent via ce protocole. Aztec Protocol est un zk-rollup axé sur la confidentialité sur Ethereum, apportant confidentialité et économies de coûts à l’écosystème.

Les motifs de FTX pour geler les comptes d’utilisateurs sont que le protocole Aztec est associé à une activité à haut risque similaire à Tornado Cash. Ce dernier a été interdit par le Trésor américain pour le risque qu’il représente pour la sécurité nationale.

Depuis zk money, un protocole de couche 2 sur la blockchain Ethereum protège les jetons à l’aide d’une cryptomonnaie à preuve de connaissance nulle (ZKPC), la transaction n’est plus une information publique.

Aztec s’est adressé aux utilisateurs et a reconnu que FTX gèle les comptes d’utilisateurs lorsqu’ils s’engagent avec le protocole. Aztec a défendu la vie privée et a fait valoir qu’il prenait déjà des mesures actives pour s’assurer que les « utilisateurs potentiels illicites » n’emploient pas son service. Cela permet aux traders Ethereum d’interagir plus facilement en privé avec les applications DeFi. Aztec affirme qu’il continue de défendre la confidentialité des utilisateurs, quelle que soit la décision de FTX de geler les comptes d’utilisateurs.

La sécurité des utilisateurs est un avantage clé en matière de confidentialité. Si notre réseau est utilisé pour nuire aux utilisateurs, nous avons échoué dans notre mission. Par conséquent, nous travaillons avec des partenaires pour identifier ceux qui utilisent des fonds volés et les démasquer en utilisant des informations accessibles au public * en dehors * du système aztèque. — Aztèque (@aztecnetwork) 19 août 2022

Aztec a assuré aux commerçants que,

Nous ne serons pas passifs pour arrêter les comportements illicites. [Aztec is] poursuivre les conversations avec les régulateurs mondiaux, les entités d’échange centralisées et les consommateurs.

Le prix FTT reste inchangé, les commerçants indécis ?

Le prix du jeton d’échange FTX FTT est resté inchangé. La FTT a généré près de 15% de pertes pour les détenteurs au cours de la semaine dernière. Les analystes de Bitpeaks pensent que FTT a un potentiel haussier, le jeton pourrait dépasser le niveau de 27 $.

Tableau des prix FTT